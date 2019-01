En medio del conflicto con los trabajadores despedidos, cerraron la pileta del Centro Deportivo Lafayette

Después de la declaración del estado de alerta y movilización de los trabajadores del natatorio del Centro Deportivo Lafayette ante el despido de dos profesores, en las últimas horas los propietarios decidieron cerrar las puertas del lugar.

"Nosotros no tomamos el lugar, lo cerraron los dueños por motus propio", afirmaron desde Utedyc, gremio que nuclea a los docentes de educación física y explicaron que "nunca se impidió el normal desarrollo de las actividades". Los propietarios le informan a los socios que el cierre se debe a "problemas eléctricos".

El conflicto gremial comenzó la semana pasada cuando se conoció el despido de dos docentes del centro deportivo que cuentan con entre 10 y 11 años de antigüedad. Desde ese momento los trabajadores comenzaron una manifestación en las puertas de la galería que lleva el mismo nombre del natatorio, ubicado en San Martín y San Luis.

Además, se repartían folletos en los pasillos del lugar, pero ante el cierre de la pileta, esta medida debió ser suspendida.

Este jueves los trabajadores y los empresarios participaron de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde el titular el delegado interino Gustavo "Tato" Serebrinsky pidió la reincorporación de los despedidos.

"Pero no hay intención", señaló la titular de Utedyc en Mar del Plata, Yanina Jatum y admitió que "si no hay ningún tipo de acuerdo se tomarán caminos judiciales". "Hay trabajadores en negro que reciben menos del salario que les corresponde, no les pagan aguinaldo ni vacaciones", concluyó.