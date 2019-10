Se juegan los octavos del "Pedro Suárez"

Con cinco partidos y tres equipos ya aguardando en los cuartos de final, se disputa esta tarde la segunda instancia eliminatoria. En caso de empate, se define por penales.

Llega la hora de la verdad para seis equipos que vieron de afuera los 16avos de final y una nueva "final" para los cuatro que superaron esa instancia y llegan envueltos en la ilusión y con la motivación en alta para los octavos, con la esperanza de seguir en carrera en el Torneo "Pedro Suárez" que organiza la Liga Marplatense. En cinco canchas de la ciudad, con ventaja de localía para los mejor ubicados, se jugarán partidos eliminatorios que no tienen claros favoritos, que puede pasar cualquier cosa y eso le da mayor emoción. En caso de igualdad, la definición se extenderá a los penales. Expectantes, en cuartos de final, esperan Kimberley, Nación y Círculo Deportivo.

Programa de partidos- Octavos de final

Cancha de Once Unidos

Once Unidos vs. Boca (Sandro Abboud)

Cancha de Talleres

Talleres vs. Quilmes (Sergio Funes)

Cancha de Independiente

Independiente vs. Cadetes (Sergio Mella)

Cancha de Alvarado

Alvarado vs. River (Gabriel Millas)

Cancha de San Lorenzo

San Lorenzo vs. General Urquiza (Mayra Araujo)