Bruno Rodríguez participará del encuentro de Jóvenes por el Clima Mar del Plata

Después de participar de la Cumbre de la Juventud de las Naciones Unidas junto a Greta Thumberg, Bruno Rodríguez participará de la reunión de Jóvenes por el Clima Mar del Plata.

Este viernes las 17.30 se realizará en la Facultad de Derecho un encuentro abierto de Jóvenes por el Clima. La jornada se dividirá en 3 paneles que atraviesan distintos ejes y problemáticas actuales.

En el primer panel se expondrá sobre la crisis climática actual, brindando un acercamiento a conceptos básicos relacionados al cambio climático y se presentará a la agrupación Jóvenes por el Clima.

En un segundo momento se presentarán los ejes de reclamo planteados por Jóvenes por el Clima Mar del Plata para la última movilización global por la crisis climática:

1. Gestionar el impacto climático de la ciudad. Actualmente en Mar del Plata no cuenta con un inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI). No se puede resolver un problema que no se conoce y para ello es imprescindible dimensionar el impacto que genera la ciudad para comenzar a reducir los GEI.

2. Reglamentación y plena operatividad de las leyes nacionales y locales de educación ambiental.

3. Establecer sistemas alimentarios sustentables promoviendo la producción alimentaria Agroecológica y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos.

4. Acelerar la transición justa hacia una matriz energética de fuentes renovables.

5. Rechazar la instalación de plataformas offshore en Mar del Plata.

6. Exigir el correcto funcionamiento del Programa de Selección y Reciclado Interno del Municipio de General Pueyrredon (Ordenanza Nº 18.233/07) Residuos sólidos urbanos.

En el tercer y último panel se expondrán los discursos de los voceros de Jóvenes por el Clima Mar del Plata, Agustín Da Silva y Tiziana Martín, y finalmente se realizará el cierre con la reflexión de Bruno Rodríguez, vocero de Jóvenes por el Clima Argentina, quién representó al país en la Cumbre de la Juventud de la ONU en Nueva York, junto a Greta Thunberg.

Quien quiera participar deberá inscribirse en el siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/encuentro-jovenes-por-el-clima-mar-del-plata-tickets76662863689