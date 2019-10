"Alberto Fernández y Espert fueron los ganadores del debate"

El especialista en comportamiento electoral Patricio Talavera analizó las actitudes de los seis protagonistas que participaron del evento. "El candidato que tenía que revertir y convencer era Macri", indicó.

El debate presidencial que se desarrolló el pasado domingo en la Universidad Nacional del Litoral dejó reflexiones de todo tipo. Los protagonistas cometieron sus aciertos y errores. Más allá del esperado cruce entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, la actuación de José Luis Espert sorprendió gratamente a más de uno. En cambio, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño y Juan José Gómez Centurión recibieron duras críticas por su pasividad.

"Había dos expectativas: la primera, el duelo Macri vs Fernández. La segunda, por el tipo de formato, quién iba a capitalizar esos minutos de publicidad gratuita para tener una vidriera de mejor calidad", explicó Patricio Talavera, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en comportamiento electoral, en declaraciones a 0223 Radio.

Para Talavera, la estrategia a la que apeló el equipo del presidente fue "una sorpresa". "Totalmente desconectada de la conveniencia para su propia campaña. Macri reaccionó tarde. Fue casi personal, no había algo planificado. El candidato que tenía que revertir y convencer era Macri. La estrategia que llevó a cabo la entendería si hubiese ganado por 15 puntos", resaltó.

"Jugar a la medianía y desdoblarse de la dinámica de los cruces me pareció suicida e inexplicable para la capacidad técnica que roda al equipo presidencial", agregó el especialista. Asimismo, en relación a la postura que adoptó el candidato del Frente de Todos, Talavera destacó la capacidad de enfrentamiento de Fernández para "evitar que Macri le marque el tiempo del debate".

Por otra parte, el docente de la UBA destacó la intervención del candidato del Frente Despertar. "Espert nunca estuvo en posción de ganar una elección. Pero no improvisó. Se preparó para el debate. Se lo vio sólido, no canchero ni agresivo. Fue frío e incisivo con Fernández y Macri. Para el mercado al que apunta, Espert puede ser interesante en términos de competitividad electoral", consideró.

En este contexto, Talavera criticó la actuación del resto de los candidatos. "Centurión mostró limitaciones personales que no le conocíamos para este formato. Lavagna no me dejó nada. No priorizó contenidos. Cada tanto expresó alguna frase autocontrolada, muy de su temperamento. Pasó invisible en el debate, casi como un asistente de Fernández", describió. En tanto, sobre del Caño aseguró que su problema radica en su personalidad. "Habló de cosas que solo le parecen importantes a él. Fue un debate aparte. Como no lo ven como un peligro, lo ignoraron", indicó. "En definitiva, creo que Alberto Fernández y Espert fueron los ganadores del debate", resumió.

De cara al próximo debate que se desarrollará el domingo 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA, Talavera reparó en que "en el Frente de Todos prolifera la idea de victoria" y que Macri "va a salir a apretar discursivamente" a su principal candidato. "Nadie va a cambiar su voto por lo que pasó. Fue un refuerzo de las convicciones de los votantes en las Paso", concluyó.