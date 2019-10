Santiago Bonifatti: "Mar del Plata se convirtió en una ciudad expulsiva"

El candidato de Consenso Federal visitó los estudios de 0223 Radio para detallar sus propuestas de cara a las próximas elecciones.

Santiago Bonifatti obtuvo el quinto lugar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) con 18.628 votos por detrás de Fernanda Raverta, Guillermo Montenegro, Vilma Baragiola y Carlos Arroyo. El candidato intentará capturar los votos que no pude contener de Roberto Lavagna para que su fuerza política pueda pelear un lugar en el Honorable Concejo Deliberante.

En ese marco, en una mano a mano con 0223 Radio dijo que "sentimos que fue una buena elección por el corto tiempo de armado de Consenso Federal y el cortísimo desde que soy candidato". "Yo soy candidato a intendente desde el 28 de junio que se cerraron las listas, no desde 1983 como Carlos Arroyo y Gustavo Pulti, ni tengo toda la ciudad empapelada desde hace un año como Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta, en ese sentido creemos que nuestra elección fue muy buena", agregó.

En #ATR con @TaglioniAugusto y @bernabetolosa por #0223Radio (102.1)



Llevando los ejes y propuestas de @ConsensoMdP a la casa de cada vecina y vecino de nuestras ciudades. pic.twitter.com/kJaApulvaX — Santiago Bonifatti (@SBonifatti) October 18, 2019

De todas formas, el concejal sostuvo que luego de las Paso "pudimos desarrollar mejor nuestras ideas y propuestas y participamos de todos los debates. Por eso creo que el proceso de campaña esta más que cumplido, no tengo de que quejarme, no tenemos los mismos recursos y medios que los dos partidos de la grieta".

Por otra parte, Bonifatti dijo que en el marco de los espacios de debates e intercambio en escuelas la ciudad observó que "los jovenes quieren seguir estudiando pero están muy preocupados porque no encuentran trabajo y empieza a ser una posiblidad irse de la ciudad". "Mar del Plata se convirtió en una ciudad expulsiva, no lo digo yo, lo dicen los datos. 13,4 por ciento de desocupación en general, en varones jovenes menores de 25 años , la falta de trabajo es de 25 por ciento y en el caso de las mujeres, es del 37 por ciento", denunció y añadió que "si tenes entre 18 y 25 años y queres tener una oportunidad, uno de cada 4 no la tiene, y si sos mujer, una de cada tres". "Son datos contudentes como para que el Estado desarrolle politicas de primer empleo.

En relación al trabajo, Bonifatti señaló que "hay que apostar a la producción y empleo porque el récord de desempleo no lo tiene el resto de las ciudades, lo tiene solo Mar del Plata. Tuvimos tres secretarios de Produccion, uno peor que otro, es un papelón". "La prioridad de inversión pública tiene que ser el Parque Industrial y el cordón frutihorticola que nos pide un sello de calidad para poder vender y fraccionar", aseveró.

También, el ex funcionario municipal destacó la necesidad de una articulación entre el sector público y el privado, si el Estado Municipal no es el principal aliado del sector privado esto no va a funcionar".

Sobre la importancia en el sector turístico, Bonifatti dijo que "estoy super orgulloso de que Mar del Plata sea una ciudad turísitica, principal aportante del PBI local". Además, insistió con que "la Organzación Internacional del Trabajo dice que uno de cada diez empleos tiene que ver con el turismo. Hay una gran oportundidad".

En ese sentido, añadió que "no podemos dejar de invertir en nuestros activos turísticos, se requiere de un plan estratégico en el sector que proyecte más turismo, todo el año" y reivindicó la experiencia en la ciudad de Salta que "tiene 310 de 365 días de ocupación siendo la tercer ciudad en materia de turismo de Congresos y Convenciones con un aumento de 800 mil a 2 millones de personas en 10 años".

Finalmente, Santiago Bonifatti volvió a plantear la necesidad de instuyrmentar el Banco Municipal para promover créditos a los sectores productivos y consideró que "no hay nada para destacar de estos cuatro años de gestión local que terminará con 1700 millones de déficit".