Montenegro sostuvo que "Tenemos que mejorar la ciudad de afuera hacia adentro" 

En una recorrida por los barrios de Mar del Plata, el candidato a intendente Guillermo Montenegro, aseguró que "tenemos que trabajar de afuera hacia adentro, con prioridad donde más lo necesitan".

El candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, sigue tomando contacto con los vecinos "porque es la única forma de conocer los problemas y buscar las soluciones" y recorrió en las últimas horas Costa Azul, 2 de abril, Lomas del Golf y El Progreso - entre otros - donde manifestó que "tenemos que trabajar de afuera hacia adentro, con prioridad donde más lo necesitan".



Además, contó que “nos dicen que se sienten abandonados por el Municipio. Con falta de iluminación, en calles intransitables, y son varias las cuadras que tienen que caminar para llegar a tomarse el colectivo”.



"Nuestra ciudad tiene 20 mil calles, y 10 mil no están asfaltadas. Claramente es una prioridad encarar un programa integral de pavimentación. En los barrios más alejados escuchamos y vemos esto como urgente, al igual que llevar más luminarias, en definitiva, mejorar el espacio público. De esta manera también estamos trabajando para atacar una de las principales problemáticas de los marplatenses, que es la seguridad".



En ese sentido, ratificó que "me voy a poner al frente de la seguridad a partir de toda mi experiencia, porque sé cómo hacerlo. Se necesita una planificación integral, la coordinación de las fuerzas, incorporando tecnología. Pero la seguridad no es solo más patrulleros y más cámaras, se trata de una política integral y eso es lo que vamos a hacer en Mar del Plata", agregó.