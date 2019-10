Crimen de la portera: "Los asesinos siguen sueltos y nadie hace nada"

A más de un mes del brutal asesinato en el edifico de Bolívar y Corrientes, la hija de Mirta Zabalegui mostró profunda preocupación por la falta de avances en la causa.

Florencia, la hija de Mirta Graciela Zabalegui, la mujer que fue asesinada brutalmente en un departamento de Bolívar y Corrientes, mostró profunda preocupación por la falta de avances que muestra la cuasa que investiga el homicidio de la portera y exigó un mayor accionar de la Justicia local para que "se esclarezca una muerte tan injusta".

A poco más de un mes del salvaje hecho, la familar de la víctima confesó estar "destruida" y con "mucha impotencia". "Estamos con una sensación de inseguridad constante porque sabemos que a ella la observaron, que la siguieron y le miraron sus movimientos, y que también nos pueden haber seguido a cualquiera de nosotros", expresó.

"Es horrible tener la sensación de que estos asesinos están sueltos y de que cualquiera de nosotros nos lo podemos estar cruzando sin saber que son ellos. Queremos que la Justicia haga más esfuerzos para atraparlos", expresó la joven, en declaraciones a 0223.

Florencia, de todos modos, destacó la "buena predisposición" del titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº7, Leandro Arévalo, pero lamentó que con el paso del tiempo "no haya detenidos, imputados ni nada".

Días después del crimen, tres personas de nacionalidad peruana y con antecedentes penales, una de las cuales es transexual, habían sido aprehendidas por la policía pero por la venta de estupefacientes. "Parece que no hay manera de vincularlos al homicidio y lo cierto es que los asesinos siguen sueltos", aseveró la hija de Zabalegui.

La familiar de la mujer de 68 años también cuestionó la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad de la zona céntrica. "No puedo creer que no funcionen y que tampoco nadie haya visto absolutamente nada. Estos asesinos tuvieron mucha suerte porque nadie los vio salir y entrar", señaló.

La última vez

Un baile con su mamá. Ésa es la última imagen que tiene Florencia antes de tomar conocimiento del trágico final. Es que un día antes había festejado el cumpleaños de su hija, de apeñas 3 años, y con quien mantenía una relación muy unida. "Hablaba siempre tres o cuatro veces por día con su abuela", afirmó.

La joven aseguró que la menor le pide "permanentemente" ver y comunicarse con su abuela. "Yo le explico que está en el cielo pero ella se enoja, no me cree y me dice que la vayamos a ver a la casa", confesó.

En última instancia, Florencia insistió en su pedido a las autoridades para que se esclarezca en el corto plazo el crimen de su madre, a quien recordó como una "laburante de toda la vida". "Ella ya estaba jubilada pero seguía trabajando para poder irse de vacaciones por primera vez con su nieto", concluyó.