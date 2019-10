Finocchiaro destacó un "cambio de clima en la calle" y cuestionó la "soberbia" del kirchnerismo

En la previa a la marcha del "Sí, se puede" que encabezará Macri en la ciudad, el Ministro de Educación anticipó sus expectativas por el desarrollo de la última semana electoral.

El Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiario, mostró amplias expectativas en la previa a lo que será este miércoles la marcha del "Sí, se puede" que encabezará Mauricio Macri en Mar del Plata y reconoció un "cambio de clima en la calle" en favor del oficialismo, al transitar los últimos días de cara a las elecciones del 27 de octubre.

"Esperamos mucha gente, como ha habido muchísima gente en cada una de estas marchas del Sí, se puede por Argentina. Es una gran muestra de civismo de gente que, a pesar de las dificultades, quiere seguir apoyando al cambio. Es muy conmovedor esto", analizó el funcionario, en diálogo con 0223 Radio.

El candidato a intendente de La Matanza ratificó su optimismo con vistas a los comicios generales y consideró que "la gente se dio cuenta de que para arreglar tantos desbarajustes de casi 70 años en el pais hace falta más tiempo". "Durante estos años se trabajo durante los cimientos, que es lo que no se ve", aclaró, y enfatizó: "Hicimos una revolución en infraestructura".

"Hoy tenemos muchos mas kilómetros de ruta para que los exportadores puedan sacar sus productos y también mejoramos los Puertos. Es verdad que nadie come cemento pero habría que preguntarle a la gente de La Matanza lo que les habría gustado que el intendente hiciera las obras que tenia que hacer", planteó el dirigente oficialista.

Finocchiario sostuvo que Juntos por el Cambio "entendió" el mensaje que mostraron las urnas en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (Paso), donde el macrismo sufrió una dura derrota ante el Frente de Todos, y aseguró que el Gobierno ya "obró en consecuencia" de los diferentes reclamos.

"El electorado nos dijo que estaba de acuerdo con lo que hacíamos pero nos remarcó que no podía pagar llenar la heladera ni pagar las cuentas a fin de mes. Y todas las propuestas que está haciendo el Presidente ahora tienen que ver con eso", afirmó, y agregó: "El domingo hay que despejar la incertidumbre política para que ya podamos empezar a crecer".

En diálogo con el programa ATR, Finocchiario remarcó que a fines de este 2019 habrá "por primera vez un presupuesto equilibrado". "Desde ahí se puede construir, generar trabajo, aliviar el bolsillo, hacer llegar las inversiones que hacen falta", dijo, y apuntó, en referencia a la oposición: "Nadie iba a venir en el país del pasado".

"Se están viendo claramente dos modelos distintos. Por eso Macri decía a cada rato en el debate que no somos lo mismo. Porque no es lo mismo decir la verdad, aunque duela y estemos nosotros gobernando, que mentir sistemáticamente. No tenemos el ADN del kirchnerismo; para nosotros la libertad, la democracia y las instituciones son importantes porque son lo que permiten el crecimiento económico", puntualizó.

Además, el titular de la cartera de educación consideró que el oficialismo pudo aceptar el resutado electoral de las Paso "con humildad" mientras que el frente que encabeza Alberto Fernández muestra "la soberbia de quien ya se siente ganador". "Nosotros no subestimamos a la gente", señaló.

En este marco, el ministro también reafirmó su respaldo a la candidatura a intendente de Mar del Plata de Guillermo Montenegro, a quien considerò como un "hombre de trabajo, honesto, decente y que conoce perfectamente Mar del Plata". "Fue juez federal y se fue con las manos limpias. Hizo una gran gestión como Ministro de Seguridad y también nos hizo quedar muy bien como Embajador", recordó.