Macri y Fernández profundizaron la polarización en el segundo debate presidencial

El líder de Juntos por el Cambio dijo que el kirchnerismo "infectó" al país con la intromisión del narcotráfico y el candidato del Frente de Todos garantizó que pondrá a la Argentina "de pie".

El presidente Mauricio Macri y el líder del Frente de Todos, Alberto Fernández, fueron los protagonistas de los cruces más fuertes que ofreció el segundo debate de candidatos presidenciales previo a los comicios generales del 27 de octubre que se llevó adelante este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los referentes de las principales fuerzas que están en pugna en estas elecciones no fueron contemplativos a la hora de lanzar críticas a sus distintas gestiones y profundizaron un escenario de polarización: ambos coincidieron en mostrar una postura de alta confrontación en sus exposiciones sobre Seguridad; Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado.

Entre las acusaciones más fuertes, Macri sostuvo que el kirchnerismo fue el responsable de "infectar al país de narcotráfico", de practicar la corrupción y de "entregar un país destruido en su economía". "Es increíble que crean que nos olvidamos de que nos mintieron doce años, que entregaron el país destruido en su economía y que lo infectaron de narcotráfico", enfatizó.

Durante los distintos tramos de su exposición, Macri acusó a los anteriores gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner de "falsear la realidad, ocultar la pobreza" y crear "clientelismo", al tiempo que reivindicó el accionar de su administración y prometió "dar vuelta la historia de la Argentina" con una eventual reelección.

El presidente sostuvo que "es indignante escucharlos hablar de pobreza, no les creo nada, durante 24 de los últimos 30 años gobernaron ellos y lo único que hicieron fue ocultar la pobreza y crear clientelismo". Y clamó que desde su Gobierno se pretende que los argentinos "sean libres y no parte del clientelismo", según lo consignado por Télam.

"Son tantas las diferencias que tenemos, que ellos no aceptan, no creen, no ven, que (el presidente de Venezuela Nicolás) Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos", señaló el mandatario, quien sentenció: "Aguantar la agresividad es duro, pero aguantar que ellos son los que saben y tienen la solución es increíble".

Fernández no se quedó atrás de las críticas y reproches y agradeció "no parecerse en nada" a Macri. “Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo, ha cerrado el ministerio y ha dejado que el desempleo ocurra, porque siempre pensó que los empleados pueden reconvertirse en emprendedores”, planteó, al evocar los elevados índices de desempleo con los que termina la gestión actual.

“Cuando usted termine su mandato (NdeR: en referencia a Macri) la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hay tres millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia y no tienen las condiciones mínimas de vivir dignamente”, puntualizó.

El máximo referente de kirchnerismo en este proceso electoral también le reclamó al presidente que “se ocupe seriamente de la calidad institucional”: "Los argentinos quisiéramos saber qué ocurrió con los parques eólicos, cómo fue que su hermano (en referencia a Gianfranco Macri) terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía, y qué va a hacer con el Correo”.

Al responder a una acusación de Macri sobre las causas de presunta corrupción del kirchnerismo, Fernández le preguntó al mandatario si “no vio la corrupción de la obra pública en el clan Macri”, tras lo cual le espetó el presunto rol de su fallecido padre, Franco, y le pidió “hablar en serio” porque, dijo, “a mi no me va a correr”. “Usted después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era el responsable de supuestos actos ilegales", cerró.