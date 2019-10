Fernanda Raverta: "Hay que ponerle sentido común a la gestión"

La candidata del Frente de Todos visitó los estudios de 0223 Radio, habló de su modelo de "gestión asociada" y propuso "anticiparse a los conflctos".

Fernanda Raverta fue la candidata mas votada de las primarias de agosto y confía en poder aumentar su caudal electoral para convertirse en la primera mujer en ser intendenta de la ciudad.

"Estoy muy contenta", respondió ante la pregunta sobre el cansancio que cualquier persona en una campaña tan larga como esta podria tener. "Antes de las Paso la campaña tenia un tono mucha de angustia, nos reuníamos con diferentes sectores, hacíamos diagnostico y era muy desalentador, después, aunque se profudnizó la crisis, el clima es de alegría porque apareció una sensación de cambio", agregó en el mano a mano que tuvo con 0223 Radio.

Sectores como éste que, se reúnen y asocian para llevar a cabo actividades constantemente deben ser acompañados por el ejecutivo municipal. Ese uno de nuestros objetivos, así vamos a poner a #MarDelPlataEnMarcha, por eso el 27 #VotáPorTodos 🇦🇷☀️ pic.twitter.com/0rVRZPI9Hf — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 21, 2019

Además la diputada nacional no pudo ocultar su felicidad por la realización del acto de cierre de campaña del Frente de Todos en la ciudad que, según Raverta, "es un acto de cierre pensado para darle a nuestra ciudad el lugar que se merece". "Naturalizamos que nuestra ciudad sea siempre portadora de malas noticias pero vivmos en el lugar que eligen la mayoría de los argentinos para descansar, la del principal puerto pesquero, la que tiene el 60 por ciento de la capacidad instalada para arreglar los buques pesqueros, el segundo cordón frutihorticola, con cultura, deportistas que trascendieron, la ciudad de la solidaridad con más de 100 Ongs, la del19 por ciento de personas mayores y la de una nueva generación de políticos, en el sector privado y en el poder judicial que va a cambiar la ciudad", enfatizó.

En ese marco, la dirigente peronista sostuvo que "también es la ciudad con más desocupación y creo que construir la idea de que Mar del Plata requiere de una sinergia con Nación y Provincia es importante, es poner en valor la potencialidad de nuestra ciudad". "Tocamos fondo, está claro que si la ciudad logró sobrevivir en estos tres años y medio, fue por el esfuerzo de los marplatenses", añadió y remarcó que "salvo los 25 puntos de desocupación del 2001 no recuerdo una crisis como esta".

"MDP tiene la oportunidad histórica de ponerse en sintonía con @alferdez como presidente, @Kicillofok como gobernador y conmigo como intendenta. Esta ciudad está entre las principales preocupaciones del @FrenteDeTodos."#TeleOchoDebate#VotáPorTodos pic.twitter.com/bBwrYD08iL — Fernanda Raverta (@FerRaverta) October 19, 2019

Por otra parte, Raverta sostuvo que la gestión local "no puso en eje la planificacion de el desarrollo de la ciudad que es anticipar al conflicto para solucionarlo, no para negarlo". "Suena feo porque si hubo planficacion en el Plan estratégico o Mar del Plata Entre Todos pero no fueron instrumentadas desde la gestion local".

La postulante recalcó su idea de avanzar en un modelo "gestion asociada" que consta "instrumentar un programa en el que puedas tener de manera sistemática al sector privado, al tercer sector y al Estado pensando inteligentemente la construcción de una sinergia para avanzar".

A su vez, en ese plano profundizó que "si necesitamos fuentes de trabajo, tiene que estar el sector privado desarrollado, neceisitamos que el Estado acompañe a las organizaciones que están en el territorio, esa inteligencia común es la gestion asociada en donde la responsabildiad no es sólo del intendente". "Hay una idea de que el intendente tiene que ir en bicicleta viendo cada cosa que no funciona y en Mar del Plata, la escala no da para eso, ese tipo de gestion no va mas. Proponemos un Estado que construye una metodología asociada, hay que ponerle sentido común a la gestión".

Este jueves cerramos la campaña nacional del @frentedetodos en Mar del Plata. Los esperamos.#TodosAMarDelPlata pic.twitter.com/3y0L5b3lkJ — Alberto Fernández (@alferdez) October 22, 2019

Por otro lado, Fernanda Raverta insistió con su idea de "anticiparse a los conflictos" y confirmó que el primer día gestión irá con su equipo a arreglar una escuela para "no esperar al inicio de clases". En esa línea, señaló que con ese mismo sentido abordará la situación el predio de disposicion final en el que remarcó que "no se tolera más que un lugar que tenía previsto que haya una cooperativa generando ingresos para sus familias, hoy haya nenes buscando comida, ese conflicto hay que anticiparlo y buscar la forma desde el protagonismo ciudadano arrancando con la separacion de origen de los vecinos, pasando por la recoleccion y terminando con el reciclado".

Por último, la candidata del Frente de Todos anunció que en relación al transporte público de pasajeros "pretendo discutir cuatro ejes más allá del debate por el precio del boleto". "Quiero que el pliego que vamos discutir el año que viene se enfoque en la frecuencia, el higiene, piso bajo y recorrido, no puede ser que los colectivos tengan un trayecto de una ciudad con, al menos, 20 barrios menos de lo que tenemos hoy", culminó.

Fernanda Raverta será una de las oradores del acto de cierre de campaña del Frente de Todos que se realizará el jueves en nuestra ciudad y contará con la presencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicilloff, Verónica Magario, Sergio Massa, intendentes bonaerenses y gobernadores de las diferentes provincias del país.