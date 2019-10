Daniel Arroyo: "No hay espacio para una transición conflictiva"

El diputado nacional especuló con una victoria de Alberto Fernández y remarcó que " a partir del próximo lunes vamos a empezar a cambiar la historia de la Argentina que ha venido en picada en los últimos cuatro años".

A pocos minutos del inicio del acto del Frente de Todos que marcará el cierre de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo 27 de octubre, el diputado nacional Daniel Arroyo de Unidad Ciudadana reflexionó acerca de un eventual traspaso de Gobierno entre el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el candidato Alberto Fernández.

En diálogo con 0223, el dirigente apuntó que "no hay espacio para hacer una transición conflictiva". "Hay que colaborar, el presidente no reaccionó bien después de las Paso del 12 de agosto. Tenemos que ser cuidadosos, de verdad que no hay espacio para hacer una transición conflictiva, la vida diaria para muchos es desesperante", remarcó.

En este marco, Arroyo insistió en que "hay mucha gente que la pasa mal en Argentina". "Veo mucha preocupación, pero también esperanza", reparó y destacó que "en la recta final de la campaña, Alberto Fernández ha generado una brisa nueva y a partir del próximo lunes vamos a empezar a cambiar la historia de la Argentina que ha venido en picada en los últimos cuatro años".

A nivel local, Arroyo afirmó que el Frente de Todos decidió cerrar su campaña en Mar del Plata "porque es una de las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires que tiene grandes problemas sociales en relación a la pesca y con indicadores de los más complicados". Asimismo, opinó que Fernanda Raverta "será una gran intendenta".

Para finalizar, el legislador del Frente de Todos remarcó que en caso de que su fuerza sea electa, "el norte del país y el conurbano bonaerense" serán las zonas geográficas que tendrán prioridades para trabajar.