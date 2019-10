Alberto Fernández: "Vamos a hacernos cargo de los 5 millones de pobres que deja Macri"

Después de que lo presentará su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, recordó sus inicios en el Frente para la Victoria: "Allá por el 2002 nos pusimos a convocar a argentinos. Nos encontramos con muchos compañeros y construimos una fuerza que nos dios la victoria en el 2003, en el 2007 y en 2011. Han pasado muchos años, pero esta más viva que nunca porque somos la esencia misma del pueblo argentino", inició en su discurso.

"Hemos pasado cuatro años de sin sabores, caer economías regionales, cómo nuestros jubilados veían caer sus ingresos, cómo el salario cayó un 20%, en manos de un Gobierno que dejó llenar los bolsillos de los bancos mientras la Argentina empobrecía. Nosotros, en cambio, elegimos la salud pública, la educación y el trabajo por encima de los bancos", aseguró el dirigente político. "En cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral con ustedes, para que Argentina vuelva a crecer", le habló a los miles de marplatenses que se acercaron hasta la Rambla.

"Axel es un hombre honesto y preparado que se puede hacer cago de la Provincia y levantarla", agregó en un guiño al candidato a gobernador, Axel Kicillof. La misma suerte corrió para Fernanda Raverta: "Es una dirigente muy joven, va a ser una gran intendenta", garantizó Fernández.

"El domingo vamos a votar y vamos a poner a la Argentina de pie, en el lugar en el que siempre tuvo que estar. Vamos a ocuparnos de sacar a los cinco millones de pobres que deja el Gobierno de Mauricio Macri. Vamos a pedirles a todos que nos acompañen a una Argentina con trabajo, con salud pública", enfatizó y pidió que "para esa Argentina se convierta en una realidad no hay que cortar boleta".

Cristina Kirchner: "No hay que volver a caer en el neoliberalismo"

La candidata a vicepreisdenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la importancia de que Mar del Plata responda a la misma fuerza política que la Provincia y el país y resaltó "la necesidad de que la ciudad pueda volver a articular con la Provincia y la Nación en un proyecto de inclusión".

"Los que estamos en este escenario no solo somos candidatos de un frente electoral", indicó la ex mandataria y llenó de elogios al ex ministro de Economía Axel Kicillof y la candidata a intendenta de General Pueyrredon, Fernanda Raverta: "Ellos no sucumbieron al canto de las sirenas. Ellos comparten ideas, miradas. Los dos juntos dijeron que no iban a endeudar el país para pagarle a los fondos buitres porque no iban llover las inversiones, al contrario, sostenían que tenían que llevar adelante el pago soberano.

En relación a las elecciones del próximo domingo, la ex presidenta pidió "no silbar y sí votar". "No se arregla con conflictos, sino votando, eso es la democracia", aseguró y afirmó que "no estamos cerrando una campaña electoral, estamos cerrado un círculo histórico para que nunca más la patria vuelva a caer en manos de neoliberalismo". "Nunca más estas políticas", queridos argentinos", cerró Fernández.

Kicillof: "Se van a ir dejando más necesidades y menos recursos"

En el cierre de campaña que lleva adelante el Frente de Todos en la Rambla, el candidato a gobernador Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno de Cambiemos y sentenció que "el neoliberalismo fracasó en Argentina". El ex ministro de Economía se refirió a la campaña electoral que llevó adelante después de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y apuntó contra el Gobierno de la Nación de querer instalar una "campaña sucia" en su contra.

"No se debe sacarle la plata a los jubilados, gobernar con mentiras, con engaños. Hemos aprendido mucho estos años, pese a las mentiras están dejando una provincia arrasada con más deudas, se van ir dejando mas necesidades y menos recursos. Por eso, es muy fácil comprender que en cada una de las ciudades del país necesitamos contar con intendentes que lleven adelante las mismas ideas y que tengan las mismas prioridades", reparó

Para finalizar, Kicillof se dirigió a la multitud y les pidió "trabajar con calma, con tranquilidad". "El presidente nos mandó a dormir, acá hasta el domingo no se duerme nadie. Los necesitamos a todos, necesitamos que en la presidencia estén hombres y mujeres como Alberto y Cristina", cerró el candidato a gobernador.

Raverta: "Necesitamos ser parte de este proyecto, Mar del Plata no puede quedar aislada"

"Es un honor que hayan elegido a Mar del Plata para hacer este cierre de campaña, una campaña que hicimos bien despacito, escuchando, barrio por barrio, cuadra por cuadra. La palabra desilusión aparecía en cualquier barrio. La angustia era enorme", inició Fernanda Raverta en su discurso ante un importante marco de público que se congregó en la Rambla.

"A partir del 11 de agosto esta campaña tomó otro color y otro calor. La gente empezó a hablarnos de otra manera. Esa marea enorme de esperanza que cubrió a la Argentina entera nos puso de otra manera. La esperanza de sentir que el 10 de diciembre vamos a comenzar a construir el tiempo de las oportunidades para volver a ser felices", sostuvo la candidata a intendenta de General Pueyrredon.

En este contexto, la diputada nacional reparó en que "hay que poner a la ciudad en sintoniza con la Provincia y el país. Que encienda el turismo y la industria de Mar del Plata. Con un Puerto, un cordón frutihortícola que se ponga el marcha. Necesitamos ser parte de este proyecto, Mar del Plata no puede quedar aislada", exigió.

"No hay mayor poder que poner en las urnas nuestras ilusiones y ponerle fin a este tiempo de retroceso. Confío mucho en ustedes, tenemos que hacer un esfuerzo más. Tenemos que poner en marcha a esta ciudad, a esta Provincia y a este país. Les agradezco de corazón por el marco, pero sobre todo a Alberto y a Cristina para hacer este cierre", cerró la dirigente.