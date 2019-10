Pulti: “Estoy preparado para tomar decisiones desde el primer minuto”

El candidato de Acción Marplatense sostuvo que minimizar la elección del domingo "es apostar a la improvisación” y llamó a "elegir un gobierno que desde el primer día ponga en marcha la ciudad”.

En la recta final de la campaña, el candidato a intendente de Mar del Plata por Acción Marplatense, Gustavo Pulti, aseguró que “el domingo se elige intendente, minimizar esa elección es apostar a la improvisación”. También ratificó que, en tiempos de fotos nacionales en la ciudad, “nosotros nos sacamos la foto con los marplatenses”.



En un clima cargado de entusiasmo de cara a las elecciones del próximo domingo, el exjefe comunal encabezó la capacitación para los fiscales generales, cuyas instrucciones estuvieron a cargo de los dirigentes Martín Aiello y Leandro Laserna. Al final del encuentro, Pulti arengó a sus militantes, quienes lo recibieron con una ovación. Allí, insitió en su compromiso “con los marplatenses y bataneases” y llamó a apoyar el Partido de la Ciudad este domingo.



“La elección del domingo es municipal, elegimos intendente. Ese mismo día elegimos cosas distintas. Así como se elige presidente y gobernador también hay una clara elección municipal que es la elección a intendente. Minimizar esa elección es apostar a la improvisación”, sostuvo.



“Mar del Plata necesita pasar de las palabras a los hechos”, remarcó, y consideró que para ello “es importante que le demos a elección municipal el valor que en realidad tiene”. “Hace cuatro años atrás, cobijado por un discurso nacional, Mar del Plata se quedó con un gobierno local sin capacidad de gestión y lleno de improvisaciones. Nadie vino después a hacerse cargo, ni a pedir disculpas, ni a resolver las cosas. Dejaron solos a los marplatenses con un gobierno local que no estaba capacitado para conducir la ciudad. Ahora no nos puede pasar lo mismo. Proponemos elegir un gobierno que desde el primer día ponga en marcha la ciudad”, sentenció.



Más adelante, Pulti hizo referencia a los actos políticos que eligen a la ciudad como protagonista. “Es un orgullo que las campañas nacionales cierren en Mar del Plata. Eso demuestra la importancia de la ciudad, pero también pone de manifiesto que la elección no está definida. Muchos candidatos locales van a buscar su foto nacional, nosotros nos vamos a sacar la foto con los marplatenses”, aseguró.



“La gente me enseñó a ser intendente, estoy preparado para empezar a gestionar desde el primer minuto. Por eso, con todo el equipo hemos prepago 100 decisiones para el primer día de gobierno, para empezar a gestionar el trabajo, la salud, la seguridad, la educación, la promoción turística, la cultura y todo lo que es prioritario para los vecinos”, cerró el candidato de AM.