Rechazaron el pedido de beneficios para el asesino de Dalina Di Mauro

Ezequiel Medina había solicitado ingresar al programa “Casas por Cárceles” y tener salidas laborales. La medida fue apelada por su defensa.

Casi dos horas de audiencia en el segundo piso de Tribunales en las que la defensa del condenado a 21 años por el homicidio de la comerciante Dalina Di Mauro en 2009 y la fiscalía de ejecución plantearon sus argumentos fueron suficiente para que el Juez de Ejecución Raúl Perdichizzi rechazara el pedido de Ezequiel Medina para acceder a una serie de beneficios en el cumplimiento de su condena.

El encuentro comenzó minutos después de las nueve de la mañana y el magistrado escuchó los argumentos de la defensa de Medina, al fiscal de Ejecución Marcelo Blanco y luego le dio la palabra a los padres y al hermano de la víctima. Una singularidad de la audiencia es que por primera vez el condenado se dirigió a la madre de Dalina y ensayó un pedido de disculpas.

“Me miró después de diez años y seis meses para decirme que quería pedirme disculpas y el Juez le dijo que tenía que hablarle a él y no a mí”, contó Nélida de Di Mauro a la salida de la audiencia. Por su parte Mariano Di Mauro dijo que ese ensayo de disculpas fue solamente para mejorar su condición y su pedido de beneficios antes de que el Juez resolviera.

La madre de la comerciante asesinada en el kiosco familiar de Gascón y San Juan recordó que en los diez años que lleva detenido Medina no completó sus estudios, no hizo nada dentro de la cárcel y recién ahora comenzó un curso en el taller que no pudieron certificar durante la audiencia.

Los padres y el hermano de Dalina en Tribunales. (Foto: 0223).

“Además lo sancionaron porque le encontraron en estos meses dos facas y un celular en su celda. ¿De qué buena conducta me están hablando?”, se preguntó. Ante el pedido que hizo la defensa de Medina de obtener los beneficios para poder revincularze con sus hijos y ver a su madre, Nélida insistió en que hace diez años y seis meses que ella no puede ver a su hija.

Por su parte el hermano de Dalina aclaró que más allá de la negativa que dio el Juez Perdichizzi, la defensa del condenado por homicidio confirmó que la decisión fue apelada y que en una semana será resuelto por la Cámara de Apelaciones y Garantías.

“Las víctimas de delitos tenemos que pasar otra instancia más, siempre por estas cuestiones porque no terminan las cosas con una sentencia, sino que hay que seguir los pasos siguientes para que no queden libres”, agregó.

Por último Mariano Di Mauro repitió su pedido que en caso de otorgar algún beneficio le exigen a la Justicia una seguridad absoluta porque el domicilio propuesto por Medina está en el mismo barrio. “Él vive a cinco cuadras de diferencia de donde vivimos nosotros”, concluyó.