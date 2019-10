Abad: “Montenegro deberá hacer valer el peso específico que tiene Mar del Plata”

Ganador en la quinta sección electoral bonaerense, donde lideró la lista de Juntos por el Cambio en Diputados, el legislador Maximiliano Abad pasó por los estudios de 0223 para analizar la contienda electoral.

Maximiliano Abad siempre estuvo cerca de ser el representante del radicalismo como candidato a la intendencia de General Pueyrredon. Más de una vez el dirigente de la UCR aseguró que uno de sus anhelos en la política sería ocupar el cargo del Ejecutivo distrital.

Este año, otra vez esa posibilidad quedó inconclusa y la preferencia de la alianza de Juntos por el Cambio se respaldó primero en la figura de Vilma Baragiola y luego en la de Guillermo Montenegro. Abad, por su parte, se definió por competir en la legislatura bonaerense. Y, por cierto, logró ganar nuevamente.

De visita en los estudios de 0223 Radio, el legislador marplatense compartió su análisis sobre la contienda electoral de este domingo en el programa Mar del Plata PM. Consultado por el alza de votos de Macri, Abad no anduvo con vueltas al reconocer su sorpresa: “El primer análisis que hice este lunes en la madrugada fue que los resultados pueden cambiar permanentemente” entendió.

“Desde mi perspectiva las encuestas perdieron credibilidad en la Argentina”

“La sociedad está buscando siempre el mensaje de aquellos que pretenden conducirla y dirigirla. Hay que fijarse en la diferencia que hubo entre las Paso y la elección general. A muchos nos sorprendió el resultado de las Paso y a muchos nos sorprendió el resultado de la elección general”, analizó en esa línea.

“En Mar del Plata hubo un mensaje claro acerca de a donde iba ir la ciudad, con una coalición fortalecida y que trabajó en forma conjunta. Y ese mensaje era trabajar para que Mar del Plata sea una ciudad más segura y en donde se resignifique el empleo a partir de una matriz productiva, en donde los espacios públicos sean un lugar de encuentro, en donde pueda haber un equilibrio entre Mar del Plata y Batán, y no que Batán sea el patio trasero de nuestro municipio y también en donde pueda haber un equilibrio entre estas dos ciudades y sus barrios”, consideró ya con foco en lo local.

Contento por su victoria al frente de la lista de Juntos por el Cambio en la elección de diputados bonaerense por la quinta sección electoral, Abad celebró la gestión que realizó junto a los jefes comunales de la región: “La verdad es que hicimos un trabajo muy fuerte, codo a codo con cada candidato a intendente, recorrimos la sección en varias oportunidades con mucha voluntad”.

Montenegro y su vínculo con Kicillof y Fernández

Consumadas ya las victorias y derrotas en municipios y provincia, restan 40 días de transición en múltiples distritos del país. Para el después, el porvenir avecina en General Pueyrredon un líder de distinta fuerza a la que ganó en territorio bonaerense y en el país.

Sobre esa situación, Abad apeló a la lógica: “La relación es institucional, la relación cordial entre las personas debe existir siempre. Mar del Plata es una ciudad que por su importancia y por la cantidad de personas que viven, tiene un peso específico que debe hacerse valer en el contexto provincial y nacional. Estoy convencido de que en nuestro gobierno se generó una cultura de que no importa el signo partidario de un intendente, porque lo que debe importar es la gente. Se instaló un federalismo distinto y eso debería continuar. Y el intendente electo deberá hacer valer el peso específico que tiene Mar del Plata”, expresó.

Al profundizar respecto a lo que espera del futuro del distrito, el legislador radical aseveró: “Nosotros aspiramos a que Mar del Plata sea la ciudad que hemos conversado ya con Guillermo. Nuestra influencia será tratar de participar en las políticas públicas que se lleven adelante. Lo haremos desde nuestro partido, desde el bloque de concejales y también desde las legislaturas. Cuando tengamos que influir en el presupuesto en las obras provinciales estaremos al pie del cañón. El radicalismo forma parte de esta coalición y se siente partícipe activo de este triunfo”, sentenció para zanjar cualquier interrogante respecto a la alianza de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, ahondó: “El radicalismo no habla a través de sus dirigentes, habla a través de sus cuerpos colectivos. Se resolvió en el cuerpo colectivo de la UCR en la convención nacional y luego en la de la provincia de Buenos Aires formar parte de Juntos por el Cambio. Es una coalición que no promete obras si no las hace, que no pacta con las mafias sino las combate, que no sostiene privilegios sino que los elimina y tiene otras muchas perspectivas que han cambiado la matriz del gobierno bonaerense, sentimos que honramos nuestro compromiso” aseguró.

Transición

Por último, ya inmerso en lo que será la gestión de Montenegro, Abad separó los tantos rápidamente al referirse a los dirigentes radicales que pudieran ocupar cargos en el Ejecutivo local: “El gabinete lo arma el intendente, porque es el que tiene que sentirse cómodo con las personas con las cuales trabaja. Por supuesto que desde la UCR hay hombres y mujeres para ocupar espacios, con capacidad, solidez, experiencia y juventud. Ojalá que el intendente vea en muchos radicales esas condiciones” anheló el legislador.

“La sociedad nos dio el rol de opositores, lo haremos de manera seria”

“Esto no es una cuestión personal, es una cuestión partidaria, el comité de la UCR en Mar del Plata honra sus compromisos pero al mismo tiempo está convencido de que esto era lo mejor que podía pasar para Mar del Plata. Esperemos que la transición sea lo más ordenada posible. En las transiciones la democracia se fortalece”, aseveró Abad a continuación.

Consultado por las áreas en las que se debería trabajar con mayor enfásis, el dirigente radical aclaró: Creo que todas las áreas de gobierno te generan preocupación. La educación es importante, la salud es importante y los números financieros de la comuna también son importantes. No me animo a fijar prioridades cuando hablamos de temas que son sensibles en el marco de una gestión. Para algunos vecinos son unos temas más prioritarios que otros y para otros vecinos en cambio son otras las prioridades”, aclaró.