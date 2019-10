Montenegro garantizó un "diálogo permanente" en su Gobierno: "Esto es un sueño personal"

Tras imponerse en Mar del Plata, el flamante intendente electo dialogó mano a mano con 0223 y reflexionó sobre lo que fue su campaña y los desafíos que afrontará desde el 10 de diciembre.

Por primera vez, después de tantas horas de vorágine, bocas de urna y otras incertidumbres, se puede dar el lujo de disfrutar algunos instantes de distensión en el cómodo sillón de dos plazas en la habitación del sexto piso del Gran Hotel Dorá. El cansancio de su cuerpo parece disiparse con la felicidad propia del rostro que ya se sabe ganador y que inexorablemente conduce su mirada hacia ese 10 de diciembre que lo encuentra más comprometido que nunca con Mar del Plata.

Guillermo Montenegro cataloga como un "sueño" la responsabilidad que la mayoría de los marplatenses le encomendó este domingo para conducir los destinos de la ciudad durante los próximos cuatro años. Es que -entre otros antecedentes- supo ser fiscal y juez y gozar de una activa participación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) durante la gestión de Mauricio Macri pero tiene plena consciencia de que los nuevos pasos que da en esta elección guardan un sabor distinto para su carrera política.

Quizás, fue esa misma consciencia la que también llevó al actual diputado nacional del oficialismo a mantener los ojos despiertos desde las 5 de la madrugada, tal como confiesa fuera de micrófono para dejar entrever el importante nivel de desgaste e intensidad que puede llegar a tener una jornada electoral de estas características.

Montenegro también pone énfasis en resaltar la labor de su equipo de campaña, que tuvo como cerebro principal a Alejandro "El Ruso" Rabinovich, al lograr salir airoso de dos batallas duras: primero en agosto con la interna de Juntos por el Cambio en la que desterró a la histórica dirigente radical de la ciudad, Vilma Baragiola, y finalmente este 27 de octubre tras imponerse por margen ajustado ante Fernanda Raverta, la candidata que tenía el Frente de Todos.

Y ahora, en camisa, ya sin el traje oscuro que lució en parte de los festejos aunque sin dejar de soltar el celular intermitente de una de sus manos, Montenegro se presta a su primer mano a mano como intendente electo con 0223 y reflexiona sobre lo que fue el proceso de su campaña y los numerosos desafíos que deberá sobrellevar desde fines de este año.

-¿Qué sensación y reflexiones te deja esta victoria ajustada?

-Es importante, cualquier elección es importante. Y lo que se vio acá es todo el trabajo que se fue haciendo. La importancia de una elección como la de hoy es tener en claro que hay que trabajar para todos los marplatenses. Les agradezco mucho a todos los que me acompañaron con el voto pero también sé que hay una parte importante que no me apoyó y por la que tengo que trabajar también. Me parece que para trabajar de una buena manera también hay que dialogar con todos los candidatos y jefes de bloque. Lo que viene tiene que ver con los problemas que hay en la ciudad y hay que superarlos entre todos. Hay que promover el diálogo permanente.

-¿Qué tiene de distinto este logro para tu carrera política?

-Primero representa un orgullo poder ser el intendente mi propia ciudad. Yo lo dije durante la campaña y no cambio lo que digo: objetivamente, para mí esto es un sueño desde lo personal. Pero ahora creo que viene un desafío que es trabajar por esta ciudad que todos decimos que tiene que crecer de afuera hacia adentro, y ocupándose de todos los marplatenses, de la salud en la atención primaria, de la seguridad, y de todos los problemas que fuimos viendo en estos años. No es una frase hecha, insisto: estoy convencido de que el diálogo es la clave, no sólo con los vecinos, sino con todos los referentes de los distintos espacios políticos. Esto no lo resuelve una sola persona ni un equipo de personas sino que esto lo vamos a resolver entre todos.

-¿Y cuál consideras que fue la clave de tu campaña para marcar una diferencia y finalmente llegar a la intendencia?

-Creo que lo más importante fue el hecho de haber estado cerca, de escuchar, sentir y tratar de resolver los problemas. Es clave la escucha permanente con los vecinos. Para mí es lo más importante y es lo que me llevo de esta experiencia también. Ahora veía que tenía como 570 mensajes de personas que conocí en todos estos años y quiero responderles a cada uno porque ellos me abrieron la puerta de sus casas y yo traté de buscar las soluciones. Caminar escuchando tuvo mucho que ver en este resultado.

-Mirando más hacia el futuro, el deterioro que han sufrido las calles quizás aparece como la principal demanda que aqueja a los marplatenses hoy en día ¿Desde qué lugar se buscará trabajar y atacar esta problemática?

-Todo lo que tenga que ver con el estado de las calles, el alumbrado público y el espacio público, que es algo que impacta directamente en la seguridad, es uno de los mayores desafíos. Fue algo de lo que también estuvimos hablando de la campaña y lo dialogamos con los candidatos. Ahí yo no veo ningún problema en sentarnos y ver cuáles son las mejores soluciones que vamos a tener que buscar todos. Esto va más allá de una decisión o posición personal: hay que trabajar disminuyendo el gasto de la política, con un municipio ágil y transparente y buscando con créditos internacionales u otras gestiones. La clave de Gobernar es hacer bien las cosas en este sentido. Mar del Plata ya está pensada y está bien pensada, a partir de los planes estratégicos como el de Mar de Plata entre Todos y el Plan Maestro de Transporte, y para concretar estas cosas hay que trabajar todos juntos.