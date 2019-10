Alberto Fernández anunció el programa "Argentina contra el hambre"

El candidato del Frente de Todos pidió que “olvidemos toda diferencia, juntémonos a terminar para siempre con el hambre en la Argentina”.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, prometió que, en caso de ser electo el próximo 27 de octubre, podrá en marcha un plan para terminar con el hambre en Argentina. Fernández aseguró que "se trata de una política de Estado para terminar con su mayor vergüenza, que es el hambre”.

El anuncio se produjo durante la presentación de la campaña Argentina contra el Hambre en la Facultad de Agronomía, donde estuvo acompañado por empresarios, referentes de la opinión pública, líderes sindicales, de organismos de Derechos Humanos y representantes de organizaciones sociales y religiosas.

El candidato presidencial destacó: “No me importa de dónde vienen, no me importa como piensan: no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Hagamos la batalla más sensata que podemos hacer que es hacer que os argentinos dejen de padecer el hambre” y agregó también trabajará para “garantizarle el agua” a todos los argentinos. “Olvidemos toda diferencia, juntémonos a terminar para siempre con el hambre en la Argentina”, enfatizó el ex jefe de gabinete.



Antes, el diputado Daniel Arroyo y posible ministro de Desarrollo Social en caso de una victoria del Frente de Todos, presentó los ejes centrales de la propuesta, que incluye la creación de un consejo que dependa de la Presidencia de la Nación, elaboración de informes periódicos e implementación de un Observatorio Nacional Argentina contra el Hambre. “De todos los problemas sociales hay dos que son más graves y se ha consolidado: el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias, que se endeudaron para poder pagar alimentos y tarifas”, precisó.



De la presentación participaron el padre José María “Pepe” Di Paola, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el director general de Syngenta, Antonio Aracre; y los dirigentes sociales Emilio Pérsico, Juan Grabois y Juan Carlos Alderete. También estuvieron los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa); el candidato a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens; entre otros.