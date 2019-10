Pulti: “La improvisación sigue siendo una amenaza”

En su recorrida por Batán, acompañado por Nora Reynoso, Paula Mantero y Marcelo Fernández, el candidato a intendente dijo que “algunos piensan que hay que llegar como sea y después ver qué pasa”.

El candidato a intendente de Acción Marplatense, Gustavo Pulti, acompañado por los candidatos a concejales Marcelo Fernández y Paula Mantero visitó Batan, con el acompañamiento también de la única candidata a concejal que lleva esa ciudad, la vecinalista Nora Reynoso.

“Después de la experiencia de estos años, está más claro que nunca que conocer la realidad de nuestros vecinos es importante. A gestionar las realidades que hay en General Pueyrredon, no se aprende de la noche a la mañana. Si no, miremos lo que paso: trajeron de afuera a dos secretarios de Producción, a uno de Hacienda y a varios más que tenían funciones de Coordinación y de Control. Perdieron tiempo y no hicieron nada porque no conocen nuestra ciudad”, dijo Pulti.

También vamos a reponer los pases estudiantiles que tenían boleto diferenciado y les permitía a chicos y chicas de Batán ir a estudiar a otras localidades. Hoy a esos chicos no se les respeta el pasaje gratuito que tiene toda la educación pública desde nuestra gestión. pic.twitter.com/CZN88CWUfl — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) October 5, 2019

Y siguió: “Hoy se presentan situaciones que pueden tener un parecido. Nosotros vemos que hay quienes piensan que primero hay que llegar y después ver qué pasa. Faltan propuestas y también conocimientos. A algunos les da lo mismo ser intendentes de Mar del Plata que cualquier otra cosa. No están comprometidos con un proyecto para los marplatenses. Solo están tratando de hacer carrera o de quedarse con algo”.

Después de compartir una mateada con vecinos, Pulti recorrió Batán junto a la candidata a concejal de la ciudad, Nora Reynoso, y los candidatos Marcelo Fernández y Paula Mantero, donde continuaron manteniendo conversaciones con hombres y mujeres de la ciudad. También visitaron comercios de la zona.

“Vemos muchas realidades todos los días, los vecinos nos cuentan sus cosas, todo lo que los preocupa en medio de una ciudad con un municipio ausente. Nosotros vemos que se puede avanzar hacia una situación mucho mejor en el corto plazo en la medida que un equipo de gente preparada se haga cargo del gobierno local. Porque la improvisación sigue siendo una amenaza”, concluyó Pulti.