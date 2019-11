Los menores, las redes y los grandes riesgos de caer en "trampas sexuales"

En diálogo con 0223, Horacio Azzolin, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia​​​​​​, instó a que haya una mayor presencia de los padres para advertir los peligros del uso de internet.

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia​​​​​​, Horacio Azzolin, advirtió sobre la falta de herramientas que tienen los menores para advertir maniobras en internet que terminan en "trampas sexuales" e instó a que haya una mayor presencia de los padres para prevenir eventuales intentos de abuso.

En una entrevista que le concedió a 0223, el funcionario judicial reconoció que el universo cibernético "ha facilitado algunas conductas que antes en el mundo físico eran un poco más difíciles de llevar adelante" a partir del auge de las redes sociales a lo largo de las últimas décadas.

"El problema principal es que los chicos están sueltos en internet. En muchos casos no hay una definición familiar acerca de cómo lo van a usar y cuáles son los recaudos a tener en cuenta. La mayoría de los padres piensa que como los chicos usan muy bien la tecnología saben cuidarse, y en realidad lo que pasa es que la tecnología está hecha precisamente para que los chicos la usen", señaló.

Para graficar su planteo, el representante de la Justicia Federal trazó una comparativa terrenal con los riesgos a los que están expuestos los adolescentes en las redes: "Esto es como salir a la calle: la primera vez que salís solo, tus papás te dan ciertas normas para cuidarte pero en internet no pasa lo mismo, entonces es como si te largaran a cruzar Colon a las 13 el 20 de enero y con los ojos tapados. Así, es muy probable de que vaya a ocurrir algo".

"Hay una cuestión generacional que hace que los chicos salgan sin herramientas. Internet no es malo, es buenísimo, pero si no hay herramientas de cuidado pueden pasar cosas. Esto no quiere decir necesariamente que los padres tienen que estar encima todo el tiempo; depende de la edad y el contexto pero sí se tienen que dar herramientas para que un chico pueda detectar los peligros o pueda avisar a alguien para que lo ayude", sostuvo.

El fiscal consideró que cada red social es "potencialmente peligrosas" al asegurar que se han detectado casos de abuso "tanto en Instagram como en Facebook, Twitter, Whatsapp, Hangout, Tik-Tok, Playstation y en todas las plataformas donde las personas puedan interactuar". "Todas tienen sus procesos de moderación y hay algunas que no permiten determinadas cosas pero ninguna red te prohíbe hacerte una cuenta imitando ser 'Maluma' y que después por una vía privada solicites imágenes u otros contenidos", ejemplificó.

Azzolin, que está a cargo de la unidad fiscal que desde 2015 comenzó a trabajar formalmente en la especialidad temática de la "ciberdelincuencia", consideró que no hay posibilidad de "excluir" los riesgos en internet pero si de "minimizarlos" si los menores que utilizan las redes tienen una preparación adecuada de su familia.

En este marco, el funcionario ratificó que mantienen contactos fluidos y una "excelente relación" con los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata así como con los agentes locales de la Justicia Federal. "Hemos tenido tangencialmente investigaciones que involucran grooming y distribución de pornografía infantil. Mar del Plata no está ajena a estos grandes fenómenos y conocemos que se han detectado muchos casos de estas carcaterísticas", señalo.

"Como toda gran ciudad, con mucha gente y mucha conexión, es un gran nicho y los riesgos se multiplican lógicamente. No se trata de medir la seguridad o la inseguridad, sino que a más conexión hay más riesgo. Ésa es la lógica", sintetizó al respecto el fiscal federal, quien también advirtió que este tipo de casos de abuso registran un "ferviente crecimiento" en todo el país en el último tiempo.