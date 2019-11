Plaza del Agua: concejal denunció presiones y no hubo quórum

La Comisión de Recursos Hídricos tenía previsto recibir a los abogados de la firma para que expliquen la propuesta. La radical Cristina Coria le apuntó al grupo de medios que impulsa la propuesta. El presidente de la comisión la respaldó.

El proyecto para ceder por 15 años la Plaza del Agua a la empresa que administra el Espacio Clarín no pudo avanzar en la comisión de Recursos Hídricos por falta de quórum, en medio de denuncias de “apriete” por parte de una concejal.

La radical Cristina Coria se sentó en la mesa de la sala de comisiones del Concejo Deliberante, pero antes de que comenzara la sesión aclaró que no podía dar quórum.

“Hoy lo único que pediría del grupo que me está acosando es disculpas. Están faltando a la verdad. No estoy para tratar ningún expediente”, planteó Coria antes de que comience la reunión. Con su decisión y las ausencias de Marcelo Fernández (Acción Marplatense) y Daniel Rodríguez (Unidad Ciudadana) el expediente no comenzó a ser analizado.

En la sala estaban presentes los abogados de la firma WAM Entertaiment Company que habían sido citados para dar detalles de la propuesta que planean llevar adelante en la Plaza del Agua.

“Particularmente me siento presionada. Hubo críticas infundadas por distintos temas. Ha dejado de ser un expediente más. Alguna postura que tengo con respecto a este tema estuvo relacionada con el ataque de un grupo de medios. Lo siento de esta forma, no puedo afirmarlo”, había dicho Coria, antes del encuentro.

El presidente de la comisión Mauricio Loria (Agrupación Atlántica) dijo comprenden la decisión de Coria y pidió que el debate se dé “en un ámbito de absoluta libertad”.

No obstante, Loria pidió que los expedientes “se debatan más allá del resultado” y remarcó que la propuesta que envió el Ejecutivo “es interesante, es una inversión importante para la ciudad”.

“La inversión sería en beneficio de todos los marplatenses. La idea es poner en valor un lugar que desde el Estado no se puede afrontar”, dijo Loria.