Sobre la hora, Arroyo intentó habilitar un nuevo boliche en Playa Grande

En medio de una fuerte polémica, el exintendente firmó un decreto para permitir que la empresa Playa Azul SA instale un local bailable y gastronómico en la UTF Cochera. El gobierno de Montenegro revisará la norma.

Pocas horas antes de abandonar la gestión, el exintendente Carlos Arroyo firmó un decreto para habilitar el desembarco de un nuevo boliche en el complejo Playa Grande. La medida extrañamente también llevó la firma del exsecretario de Educación, Luis Distéfano. La norma ya está siendo analizada minuciosamente por los responsables del área de Legal y Técnica del intendente Guillermo Montenegro, quienes en las próximas horas se expedirán sobre el tema.

Desde hace meses, Arroyo intenta dar luz verde al desembarco de un boliche en la Unidad Turística Fiscal (UTF) conocida como la cochera de Playa Grande, pese a que el pliego de bases y condiciones no permite ese uso. En las últimas semanas, otro concesionario denunció penalmente a Arroyo por ese tema.

El exintendente había impulsado un acta transaccional para permitir que la empresa Playa Azul SA explote la UTF con un local gastronómico, a cambio de que realice obras en otros puntos de Mar del Plata. Esa iniciativa nunca avanzó en el Concejo Deliberante.

Ahora, el 9 de diciembre, Arroyo firmó un decreto para darle luz verde a la instalación de un nuevo boliche. Extrañamente, el decreto que firmó Arroyo estuvo refrendado por Distéfano, que hasta el martes era titular de Educación, un área que no tiene ningún tipo de relación con la cuestión.

En el decreto, el exintendente explicó que las tres obras que le había pedido a Playa Azul SA como contraprestación para permitirle habilitar un boliche se habían iniciado.

Cómo sigue el tema

En la conferencia de prensa que dio el martes, en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el intendente Guillermo Montenegro se refirió al decreto de su antecesor con una respuesta técnica: “Ya lo tiene legal y técnica para analizarlo”, aunque luego aclaró: “Si me decís a mí, la firma de un decreto la noche anterior a irte no es muy normal”.

Según pudo saber 0223, el tema requirió fuerte atención del actual subsecretario Legal y Técnico, Francis Llan de Rosso, que se encuentra analizando la legalidad del decreto que firmó Arroyo.

En las próximas horas, los especialistas darían un dictamen respecto a la decisión de Arroyo. Las fuentes consultadas por 0223 anticiparon que técnicamente el texto que firmó el exjefe comunal tiene diversas fallas por lo que es poco probable que, al menos de este modo, el nuevo boliche avance.