Es peluquera, se hizo quimioterapia y hoy busca donantes de pelo para hacer pelucas

Fernanda Mel camina rápido por la Avenida Luro. Hace unos minutos el Concejo Deliberante le entregó la declaración de interés a Quimio con estilo “por su acompañamiento a mujeres que tienen cáncer”. Ahora vuelve rápido a la peluquería ubicada en Salta 1660 porque allí la está esperando Rosalía, quien se dejó crecer el pelo todo una año para poder donarlo y así hacer pelucas para personas que estén haciendo quimioterapia.

Unos minutos después Rosalía está sentada mientras las tijeras de Fernanda hacen su trabajo; “el pelo vuelve a crecer –dice y sonríe-, cada vez que crezca me lo voy a cortar para donarlo”. Esta es la segunda vez que Rosalía dona cabello, la primera vez fue para la peluca de Fernanda, hace casi dos años.

Es que en febrero de 2017 a Fernanda Mel le cambió la vida: le diagnosticaron cáncer de mama. “Al dedicarme a la estética pensé que pelada no iba a poder seguir dando clases”, recuerda hoy, con su pelo teñido de rubio, “cuando me dijeron que tenía que hacer quimio me tuve que rearmar. Yo le pedía a mi médico que me diese tiempo para pensar porque creía que si esto me pasaba era para ayudar a alguien”.

En ese difícil momento apareció algo que le marcó el camino; un día mientras paseaba para levantar el ánimo encontró un cartel que decía: “para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo”. Esa frase, que hoy está pegada en grandes letras blancas en el espejo de la peluquería, le ayudó a encontrar el propósito. “A los pocos días empecé con la página de Facebook Quimio con estilo, la idea era enfocar la vida de otra manera”.

A medida que avanzaron las 16 sesiones de quimioterapia y las 33 de rayos, Fernanda le contaba a sus seguidores cómo vivía su tratamiento. “Mi hija me había dicho que cada quimio iba a ser un round ganado, así que me preparaba los carteles que decían Round 1, Round 2 y los subía a Facebook”. Allí llegaban mensajes que “me sanaban el alma y hacían muy bien para el tratamiento”.

Este proceso ella lo afrontó con el optimismo y la alegría que le quiere contagiar a los demás. “Somos un grupo de contención gratuito que pasamos por lo mismo. No somos super guerreros o guerreras, somos personas normales a las que nos duele el cuerpo, lloramos pero tratamos de llevarlo de un modo positivo”.

Actualmente quienes integran Quimio con estilo recorren institutos púbicos y privados donde se realizan este tipo de tratamientos. Por su experiencia saben que en estos momentos el paciente se siente muy vulnerable y necesita estar acompañado. “Ahí nos ponemos nariz de payaso, bailamos adentro de las quimios, tratamos de enfocar la vida de otra manera”, sostiene Fernanda, quien al finalizar sus 16 sesiones de quimioterapia bailó el vals como una egresada: “son formas de correr el dolor y disfrutar la vida”.

Dentro del grupo hay una acompañante terapeútica que ayuda a trabajar con los miedos. En este sentido Fernanda destaca que “el buen morir tiene que ver con el buen vivir. Sabemos que hay pacientes que pueden quedar en el camino, pero si lo transitan de la mejor manera van a morir en paz. Queremos vivir y disfrutar hasta último momento”.

Una de las consecuencias difíciles de afrontar de este tratamiento es la caída del cabello. “Yo pensé que no iba a poder estar sin pelo; me corté el mío para hacer una peluca pero no alcanzó. Por suerte Rosalía y unas amigas de mi hija donaron su pelo para que yo pudiera hacerme mi peluca”. Si bien Fernanda finalmente se acostumbró a “salir a la calle pelada”, destaca que hay personas que pueden hacerlo y otras que no.

Por ello en su peluquería se puede donar pelo para confeccionar pelucas para pacientes oncológicas. “La idea es que quienes quieran donar tengan entre 15 y 30 centímetros para cortar”, explica Fernanda y comenta que para una peluca se necesita cabello de 4 o 5 personas.

Actualmente Fernanda tiene que enfrentar otro desafío: hace poco tiempo le diagnosticaron cáncer de pulmón. Si bien es una noticia que nadie quiere recibir ella es optimista: “vamos a salir adelante, como salimos de una, vamos a salir de otra”.