Al menos 20 escuelas de Mar del Plata no arrancarán las clases el 6 de marzo

A menos de dos semanas del ciclo lectivo 2019, en al menos 16 escuelas de Mar del Plata ya se sabe que no comenzarán las clases a raíz de los graves problemas edilicios que tienen y que no fueron resueltos durante las vacaciones de verano. Así se desprende de un relevamiento que hizo este lunes el Suteba y que además da cuenta de que, aún si los trabajos comenzarán a la brevedad, tampoco se llegaría a tener los edificios en condiciones para el 6 de marzo. Incluso, la cifra podría aumentar tras el temporal que este viernes afectó a la ciudad.

El secretario general del Suteba local, Gustavo Santos Ibáñez, confirmó que “hay entre 16 y 20 escuelas con riesgo de inicio de clases” y aseguró que “más del 50%” de los edificios escolares tienen algún tipo de falencia estructural, de servicios esenciales o faltante de mobiliario.

“Los funcionarios del Consejo Escolar, afines al intendente Arroyo y a la vicegobernadora María Eugenia Vidal incurren a la misma situación que otros años: no han trabajado como lo establece la normativa ni hay un calendario para realizar tareas como desmalezamiento, poner en condiciones los sanitarios, realizar los análisis de potabilidad de agua y hacer la limpieza de los tanques de agua”, denunció. Incluso, reparó que son tan severos los problemas estructurales que, en algunos casos, por ejemplo, hay que hacer el reemplazo completo de un techo”. También cuestionó que no haya información oficial en cuanto a las obras en ejecución y proyectadas y que no se tome una “real dimensión de la problemática”.

Por su parte, Zulema Casanova, también dirigente de Suteba, puntualizó cuáles son los establecimientos en los que el inicio de actividades se verá demorado. “Al día de hoy, no comenzarán las clases en la primaria 23 (jornada completa), secundaria 74 (problemas de electricidad, sin gas, falta de agua), primaria 42 y la secundaria 42 (sin baños ni gas, peligro de derrumbe y pastizales).

Uno de los casos más preocupantes es el de la escuela agraria 1, en donde se registran filtraciones, problemas con el agua potable por falta de limpieza del tanque y no tienen planos de obras de electricidad ni gas; no cuentan con sanitarios suficientes y le hace falta mobiliario para completar 2 aulas.

Otros establecimientos complicados son el Conservatorio de la calle Dorrego (sin sanitarios porque aún no tiene aprobada la obra de cloacas), la primaria 86 y secundaria 16 (funcionan en el mismo edificio, no tienen gas); la primaria 35 y secundaria 35 (no tienen cerco perimetral), el Centro de Formación Profesional 401 (sin agua potable), secundaria 52 (problemas techos y sanitarios), secundaria 33 (problemas en sanitarios y sin cerco perimetral), jardín de infantes 945 (problemas de seguridad), centro complementario 801 (problemas de seguridad), escuela de artes visuales Martín Malharro (inconvenientes en el tanque de agua, posible derrumbe y tres aulas inhabilitadas) y la pileta del CEF (problemas en las calderas).

Más allá del listado de escuelas con riesgo de inicio de clases, Casanova advirtió que ya el año pasado se había pedido la construcción de 30 nuevas aulas, pero hasta el momento no hubo novedades al respecto. “Por ese motivo, este año la secundaria 63 va a tener que rotar los cursos”, señaló la docente en diálogo con 0223, y anticipó que la misma situación podría darse en el jardín de infantes 923 y las secundarias 13, 68 y 50.

A su vez, Casanova hizo hincapié en que hay otros establecimientos en los que podría darse una suspensión parcial de actividades ya que esos edificios se encuentran en obras. Esa es la situación de las escuelas especiales 503, 502, 513 y 514, en donde aún se desconoce qué alternativas hay para poder iniciar las clases en tiempo y forma.

En el mismo sentido, la dirigente del gremio docente mencionó a la Técnica 3, cuyas instalaciones tienen riesgo de derrumbe y aún no cuentan con sanitarios en condiciones ni se finalizó la obra de gas.

“No hubo partidas destinadas a obras de prevención ni tampoco se hicieron limpiezas de tanques y análisis del agua en muchas escuelas. Vemos que se trabaja sobre la emergencia, lo cual está bien, pero no hay un plan paralelo para garantizar que las escuelas estén seguras”, enfatizó.

A su vez, afirmó que ya el año pasado se había solicitado a las autoridades que se construyeran 25 nuevos edificios para escuelas y dos jardines de infantes en La Herradura y en el puerto, pero hasta el momento no se construyó ninguno.

“Le pedimos al gobierno provincial que se trabaje sobre la emergencia pero también en el plano preventivo para que se cumplan las doce condiciones previstas en el decreto 922/11 para que las aulas estén seguras. Es decir, que las escuelas tengan agua potable, edificios en condiciones, que cuenten con electricidad y gas, un medio ambiente adecuado y con medidas de seguridad”, finalizó.