Telpuk afirmó que "Arroyo no sabe nada de seguridad"

Días atrás se conoció la denuncia realizada por los defensores del pueblo Luis Salomon, Fernando Rizzi y Daniel Barragán quienes aseguraban que el intendente Carlos Arroyo no entregó a la policía local los 300 equipos de comunicación que se les había asignado.

Tras la denuncia, desde la Municipalidad informaron que el motivo de la demora en la entrega de los equipos se debe a la decisión del intendente y del secretario de Hacienda Mourelle de “ponerlos a resguardo” ya que el jefe comunal pretende utilizarlos también para otras áreas como Defensa Civil, Tránsito y Salud y para eso deben ser reprogramados.

En las últimas horas, el ex jefe de la Policía Local Fernando Telpuk (quien había sido calificado por el propio Arroyo como "el mejor hombre de seguridad de la provincia") se refirió al tema y explicó que él fue el encargado de la gestión de compra de esos equipos.

En diálogo con el programa radial “Vencedores y vencidos” el ex funcionario recordó que “cuando el Ministerio de Seguridad nos asignó una partida de casi 70 millones de pesos para comprar equipamiento de seguridad, entendimos que los equipos de comunicación eran prioritarios. Llegaron el 12 de enero de 2018, antes de que yo me vaya”, relató.

En este sentido, Telpuk aseguró que los equipos de comunicación adquiridos son marca Motorola APX 1000 geolocalizados con sus juegos de baterías, cargadores múltiples, antenas, consolas y micrófonos de palma y cuna y son “los mejores equipos que hay en el mercado hoy por hoy”, además durante su gestión se compraron 50 equipos para móviles, que tampoco fueron distribuidos.

El ex funcionario aseguró que la no distribuciòn de los handies fue una decisión de Arroyo que “de seguridad no sabe nada. Fue director de Tránsito pero no sabe de seguridad”, dijo y recordó que ni bien llegaron los equipos a la ciudad pidió tener uno en su despacho para escuchar la frecuencia policial de forma constante “ decía que de esa manera iba a tener control sobre lo que sucedía”

Para Telpuk, tener el equipamiento de comunicación guardado en el despacho del jefe comunal cuando los homicidios dolosos subieron un 30% es un acto “de enorme irresponsabilidad”.

Por último, el ex director de la Policía Local aseguró que "de la Subsecretaría de seguridad que se creó en 2013, hoy "solo quedan cenizas"

