Indignación: robaron 9 mil dólares en equipamiento del estadio atlético

El atletismo marplatense sufrió el robo más grande que se pueda recordar. El depósito del estadio atlético "Justo Román" del Parque Municipal de los Deportes, sin ser violentado, fue saqueado por completo. Elementos para fiscalizar las competencias locales, nacionales y sudamericanas que se desarrollan allí, y que fueron obtenidos con años de esfuerzos , ya no están más. "Estimamos una pérdida de materiales por el valor de 7 mil a 9 mil dólares", sostuvo a 0223 el profesor Alexis Abot, presidente de la Federación Marplatense de Atletismo. El directivo, con mezcla de indignación y bronca, reclamó más seguridad para el predio.

El sábado se desarrolló el primer torneo del año, en homenaje a la dos veces olímpica María de los Ángeles Peralta. Por la mañana, cuando fueron a buscar todo el material para preparar la competencia, personal de la Federación descubrió el terrible robo. Se llevaron, según el recuento, el siguiente inventario: pistola electrónica con parlante, balanza electrónica de precisión, diez handies Motorola con cargadores, un anemómetro, un quipo de medición directa, cinco cronómetros, tres sombrillas, un gazebo de 3x3 metros, cinco capas de lluvia, dos cintas métricas de 50 metros y equipos de locución portátiles para eventos de campo. Robaron hasta los tonners de la impresora.

“No sabemos cuándo sucedió exactamente el robo. Ese depósito cuando no tenemos torneos está cerrado. El lugar no estaba violentado. Las llaves del depósito están custodiadas por personas de confianza de nuestra Federación, también de la jefatura de escenarios del Emder, y quien está encargado de abrirlo cuando se realiza una competencia. De día, somos toda gente del atletismo, empleados, entrenadores y deportistas”, contó Abot. Y se lamentó por el precario servicio de seguridad contratado por el municipio: "La seguridad en el Campo Municipal de los Deportes es muy poca, no alcanza. Nuestro escenario tiene únicamente una persona de seguridad privada, es muy pobre para un lugar tan amplio. Y quien visite el estadio, verá que los alrededores sólo es cuestión de trepar un muro o un alambrado para poder ingresar fácilmente".

“Hace un año cedimos un 25 % del depósito para agrandar el gimnasio, y para dividir se construyó una pared aproximadamente de tres metros, y quedó un espacio aéreo por la altura que hay con el techo, que son las escalinatas de la tribuna. Hubo una promesa de cubrirlo pero no sucedió. De todas formas, la puerta del depósito no estaba violentada. Apenas un vidrio roto, pero con rejas. Ahí difícilmente pueda pasar alguien, y menos con materiales como los que robaron”, detalló el profesor. Y agregó: “Las cámaras de seguridad del comando no tomaron nada, y desde donde sacaron todo el material, da al estadio José María Minella detrás de la tribuna, y allí no hay ninguna cámara”.

Abot, un referente del atletismo, se explayó en su malestar: "Lamentablemente está todo muy desmadrado, en toda la sociedad y en especial la política. Tenés que tener un control de tu personal, de cada área. (...) De golpe te enterás que el municipio tiene guardados unos handies que valen millones, y la máxima autoridad de la ciudad lo minimiza, con errores de comunicación entre su gente, si eso pasa en lo más alto de la política imaginemos lo que sucede para abajo", expresó, en relación al escándalo de los handies otorgados por la provincia al intendente Carlos Arroyo, que nunca fueron utilizados.

Pero como sostienen todos en el atletismo local, será momento de volver a levantarse, como en otras situaciones adversas: "La sensación de uno es bronca, mucha bronca, pero no nos podemos quedar en el lamento. Ya estamos viendo cómo seguir, los pocos recursos que tenemos los vamos a reinvertir aunque sea en una parte del material deportivo, porque ya la semana próxima tenemos un campeonato argentino”, manifestó Abot. El robo sucede en momentos donde la Federación local está haciendo enormes esfuerzos para mejorar la infraestructura del estadio Panamericano, cuyo estado deplorable en muchos sectores había sido denunciado: "Estamos logrando con la ayuda de gente del atletismo, empresas privadas, mejorar muchos de los espacios. Ya se notan los cambios. Mientras el presupuesto de 2018 todavía no está aprobado, creo que somos un ejemplo de que una Federación puede lograr cosas independientemente del dinero estatal, que lógicamente es importante", añadió.

Por su parte, en un sentido posteo en facebook, el presidente de la Federación Atlética Bonaerense y juez internacional Rubén Aguilera, alertó sobre la posible reventa de estos materiales, que en su mayoría sirven únicamente para la competición deportiva: "Es el momento de hacer un llamado a la solidaridad de los marplatenses para abrir los ojos, estar atentos por las redes sociales a avisos de ventas, a los lugares de comercialización de objetos como en las inmediaciones del Casino, la feria de la plaza Rocha, etc. Más allá del perjuicio económico algunas de estas cosas no se compran en la ferretería de la vuelta de casa. Son costosas y se consiguen únicamente en el exterior."