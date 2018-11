Atletas y dirigentes mostraron su enojo por el estado del "Justo Román"

Si las críticas llueven de todos los sectores, si hay que suspender un partido de básquet por las goteras en el Polideportivo, si se cae un tubo de la calefacción del Natatorio, si el José María Minella muestra sectores que no cuentan con las garantías de seguridad que necesita y si desde el mundo del atletismo salen a mostrar el pésimo estado del estadio "Justo E. Román", es hora de que el EMDER se haga cargo y pueda brindar explicaciones. El Parque Municipal de los Deportes, motivo de orgullo de la ciudad luego de los Juegos Panamericanos de 1995, atraviesa su peor momento edilicio, la inseguridad también juega su parte y lejos de haber soluciones a la vista, el deterioro es cada vez mayor.

Alguien se iba a cansar. Y fue Belén Casetta la que puso el tema en el tapete con dos tweets, simples, en los que mostraba, en fotos, parte del estado de la pista que es cuna de grandes talentos, que puso en las mejores competencias del mundo a deportistas marplatense participando a nivel Sudamericano, Panamericano, Mundial y Olímpico.

Que pena me da ver nuestro escenario Panamericano así ...😢 Pista de Atletismo Mar del Plata. Acá entrenamos muchos... pic.twitter.com/P2NmfUKMVj — Belén Casetta (@KzBelen) November 15, 2018

La representante olímpica en Río 2016 y finalista del Mundial de Londres 2017, no pudo ocultar su indignación no sólo por ella, sino por todos los chicos que van a entrenar ahí ya sea de las escuelas públicas o privadas, las diferentes entidades deportivas o los atletas de alto rendimiento. "Es muy triste ver que estamos muy lejos a nivel internacional, incluso sudamericano. Lo que hice sólo fue mostrar lo que nos duele a todos los que entrenamos ahí", expresó Casetta a 0223, aunque prefirió no explayarse demasiado porque sabía que las fotos hablaban por sí solas.

"Cada día,cada mes y cada año que pasa todo se deteriora más. Las columnas de luz son 7 y cada una fue inaugurada en 1994 con 16 reflectores cada una (112 en total). Hoy hay un reflector alumbrando la pista a los que entrenan de noche, el resto no sirve más y se están por caer ¡desde 20 metros de altura! No sólo es una cuestión deportiva, sino de seguridad, porque cientos de chicos pasan por la pista cada semana", recalcó la también estudiante de medicina.

Consultado por el tema el presidente de la Federación Marplatense de Atletismo, Alexis Abot, en el programa "Mar del Plata PM" (lunes a viernes de 12 a 15 por Radio 10 MDP 102.1), fue por el mismo camino y cayó directamente en las autoridades del EMDER, restacando y destacando a la gente de mantenimiento que "hacen lo que pueden y muchas veces más. La mano de obra está, el problema es que no están las herramientas o las decisiones políticas para que se hagan. Los empleados del sector son los que están todos los días con nosotros y tienen buena voluntad para realizar los trabajos, incluso en muchas oportunidades trayendo herramientas desde sus casas porque no hay pinzas o pico de loro. Por eso si tengo que poner algo en tela de juicio, es la parte política".

Entonces, el apuntado fue Carlos López Silva, como presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación. Pero Abot, quiso dejar en claro que "no hay nada personal, yo ya se lo dije a López Silva en una reunión que tuve con él el año pasado, esto no va contra las personas, sino con las funciones que se cumplen en un cargo público, no puede ser que no haya planificación de lo que se tiene que hacer. Hay director de infraestructura, pero no plan de trabajo y yo puedo hablar de lo nuestro porque la pista es mi segunda casa, pero pasa en el Polideportivo, en el Patinódromo, yo voy a ver los partidos de Aldosivi en la Superliga y me da verguenza ver el Minella con cuestiones de seguridad que no sé si son las acordes", detalló Abot.

Al igual que Casetta, el presidente de la FMA hizo hincapié en el tema eléctrico, porque "nosotros no podemos hacernos cargo del costo que lleva acomodar la cuestión lumínica completa. A veces solucionamos cosas puntuales porque necesitamos para una carrera de noche, pero no tenemos el presupuesto para arreglar las columnas de iluminación, que no sabemos si están en peligro de derrumbe, lo que también conlleva un peligro muy grande porque hay miles de chicos que pasan por la pista para realizar actividad ya sea con sus clubes o con colegios públicos y privados que asisten".

Por último, Alexis Abot detalló algunas de las situaciones que se viven diariamente. "Nosotros como Federación compramos 6 tanques de agua para que no se inunden los baños y los colocaron los chicos de mantenimiento, pero era algo que teníamos que hacer, porque se necesitan las cosas mínimas. No puede ser que se vaya a un migitorio y esté lleno de agua, no hay un vestuario ordenado, una ducha caliente, los baños públicos tampoco están en condiciones", recalcó, y remarcó que esto espanta a los deportistas: "Porque los chicos nuevos que empiezan con la actividad van y les gusta, porque la Pista está bárbara, hay mucha gente, pero cuando entrás al deporte federado te das cuenta que no te gusta tanto, van para cumplir y no debería ser así, hay una falta de planificación que es clara, no entienden o no saben cómo hacerla: Hoy desde el Emder no pueden ofrecer lo básico", aseveró.