Modernización de la flota pesquera: capitanes y patrones de pesca en contra del DNU de Macri

Luego del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri, que prevé la renovación de la flota marítima, en el puerto de Mar del Plata se alzaron voces contra la medida, ya que afirman que “la modernización de la flota desde el 2040 no resuelve la muerte de los tripulantes de hoy”.

A través de un comunicado, desde la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, expresaron su malestar y preocupación por el decreto Nº 145/19, “que permite prorrogar la construcción y renovación de estos buques hasta el 1 de enero de 2040", que "no atiende la urgente necesidad de dar mayor seguridad a los tripulantes de los buques pesqueros de bandera Argentina, cuyos naufragios en alta mar, en 18 años, han provocado la muerte o desaparición de 95 trabajadores”.

En ese marco, Jorge Frías, titular de la entidad gremial razonó que “con una flota que en promedio supera los 45 años, si se prolonga sin modernizarse 21 años más, es de esperar que nuevos naufragios se sucedan”.

“Hoy día, el promedio de la flota de buques pesqueros en Argentina es de 45 años, lo que llevaría a pensar que para 2040, habrá en el caladero Argentino buques que superen ampliamente los 60 años de antigüedad, contradiciendo así los plazos de antigüedad máxima fijados por el propio decreto, lo que resulta absolutamente incompatible con todo estándar internacional”, advierte al mismo tiempo que aclara que el promedio de vida en Europa “no alcanza a los 30 años de antigüedad”.

Asimismo, ponen de manifiesto que en la actualidad hay más de 100 buques pesqueros operando en el caladero argentino, de los cuales “muchos superan los 45 años, y si se posterga la renovación de la flota hasta el 2040, nada indica que nuestro país no se encontrará con el mismo inconveniente de hoy, de no contar con fuentes de financiamiento y astilleros suficientes para renovar toda la flota”.

Por otra parte, los Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca no comparten que se otorguen cuotas mayores a los nuevos buques que se reemplazan: “Eso alteraría el régimen previsto en la Ley 24.922 que establece la Captura Máxima Permisible y la consecuente distribución de la mismas entre todos los buques pesqueros. Romper este equilibro pondría también en riesgo la sustentabilidad de los recursos y por ello la sustentabilidad del empleo de los trabajadores de la actividad pesquera”.

“Del mismo modo, no compartimos avalar los créditos para la construcción de buques con permisos y cuotas de los recursos, que son propiedad del Estado Nacional y, no solo nos preocupa por ello, sino también, porque el recurso en manos de armadores pesqueros nos permite predecir nuestra estabilidad laboral, y no si estos permisos terminan en manos de Entidades financieras o Bancarias”.

Por todas estos cuestionamientos, desde la entidad solicitan dejar sin efecto el DNU N° 145/19.

“Como náufrago y habiendo perdido a un hermano en alta mar, podrá entender Ud. Sr. Presidente que aún espero, como muchas familias, que se modifique esta gravísima y triste realidad, lo que lamentablemente estoy convencido que no sucederá con el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado”, concluyó Frías.