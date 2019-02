Abuso en el camping: dictaron la prisión preventiva de los tres detenidos

A horas de que se venciera el plazo dispuesto por la ley el Juez de Garantías dictó este lunes la prisión preventiva de los tres jóvenes que permanecen detenidos acusados de abusar de una adolescente de 14 años en el camping “El Durazno” de Miramar durante los festejos de año nuevo. Más allá de la apelación que los defensores platearían en las próximas horas, Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba seguirán alojados en la alcaidía penitenciaria de Batán.

Si bien la notificación formal a los defensores Mauricio Varela, Martín Bernat y Marcelo Jimenez se hará recién este martes las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que el Juez Saúl Errandonea dictó la prisión preventiva de los tres jóvenes que permanecen detenidos desde el 1 de enero pasado acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado.

En la misma decisión en la que avaló el pedido que hizo la semana pasada la fiscal Florencia Salas el magistrado rechazó los pedidos de mérito que habían presentado los defensores. Tal como informó en exclusiva este medio las defensas sostuvieron que la prueba reunida por el Ministerio Público Fiscal no logró acreditar la comisión de delito.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-2-21-28-0-abuso-en-el-camping-pidieron-la-falta-de-merito-de-los-tres-detenidos

Varela y Bernat habían indicado el viernes pasado en un escrito de treinta páginas que no había lesiones compatibles con abuso sino con una actividad sexual previa. En su presentación sostuvieron que el hecho como fue denunciado no existió, no fue cierto y apuntaron al consentimiento al que hicieron referencia dos de los imputados.

Este martes cuando se conozcan los fundamentos de la decisión del magistrado los defensores podrán confirmar si más allá del dictado de la prisión preventiva quedó algún resquicio para solicitar una excarcelación extraordinaria o una morigeración a la medida como el arresto domiciliario.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-22-13-4-0-abuso-en-el-camping-la-fiscalia-pidio-que-se-liberen-a-dos-de-los-cinco-imputados

El pasado 22 de enero y poco después de que en un reconocimiento fotográfico la víctima afirmara que dos de los cinco amigos que fueron detenidos en el camping no se encontraban en el lugar de los hechos, la fiscal Florencia Salas pidió a la Justicia de Garantías que se les conceda la libertad.

Roberto Costa y Emanuel Díaz recuperaron la libertad esa misma jornada aunque aún permanecen imputados y deben mantener algunas reglas de conducta que incluyen la prohibición para mantener cualquier contacto con la adolescente, sus allegados o dar detalles de la causa.