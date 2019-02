Abuso en el camping: el cotejo de las muestras de ADN comenzará la próxima semana

Dos días después de que la Justicia de Garantías dictara la prisión preventiva de los tres jóvenes que siguen detenidos acusados de abusar de una adolescente en el camping “El Durazno” la fiscalía recibió la confirmación que los demorados estudios de ADN comenzarán finalmente el próximo martes en un laboratorio de la provincia de La Pampa.

La medida –demorada por la falta de reactivos en un laboratorio de la provincia y por la inactividad que durante el mes de enero tuvo la Asesoría Pericial en La Plata- cotejará las muestras de los cinco imputados con los hisopados que se obtuvieron del cuerpo y de las prendas de vestir de la víctima. Si bien el plazo estimado para tener los resultados de la comparación es de treinta días, los peritos señalaron que intentarán que estén lo antes posible.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-2-4-20-28-0-abuso-en-el-camping-dictaron-la-prision-preventiva-de-los-tres-detenidos

Esos resultados serán fundamentales para la continuidad de la causa, no solamente para los tres jóvenes que siguen detenidos sino por los dos que recuperaron la libertad luego de que la adolescente no los identificara durante el reconocimiento fotográfico. Si bien Roberto Costa y Emanuel Díaz recuperaron la libertad el 22 de enero pasado, aún están imputados a la espera que esa pericia termine de confirmar que no tuvieron participación en el delito investigado.

En el mismo sentido los defensores aguardan los resultados para definir si cambia la situación de algunos de los tres jóvenes que siguen detenidos. Si bien Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba fueron reconocidos por la víctima, solamente los dos primeros dijeron en su declaración original que habían mantenido “relaciones consentidas” con la menor.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-1-18-19-39-0-abuso-en-el-camping-abogado-de-la-adolescente-cuestiona-que-se-ponga-el-foco-en-la-victima

Antes del comienzo de la pericia de ADN la fiscalía incorporará otro elemento a la causa ya que el viernes comenzarán las pericias toxicológicas de las muestras de los cinco imputados. Si bien un informe preliminar descartó que estuvieran alcoholizados –la muestra se obtuvo varias horas después de la aprehensión- el estudio más completo que se hará en la localidad de Munro podría aportar otros datos de valor.

A la espera de estos resultados los defensores Mauricio Varela y Martín Bernat podrían apelar el dictado de la prisión preventiva mientras que ya se formó un incidente de excarcelación extraordinaria respecto de Juan Cruz Villalba. En tal sentido el Juez Saúl errandonea ordenó que se le practique al mismo un examen psicológico en su lugar de alojamiento y una pericia socio ambiental en su domicilio.