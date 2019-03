Matias Ranzini: “Liberar a un motochorro es darle una segunda oportunidad a la muerte”

El diputado bonaerense por Cambiemos Matias Ranzini, explicó cómo se implementaría la denominada ley “Anti Motochorros” que obtuvo media sanción en la Cámara Baja Bonaerense.

En diálogo con 0223 Radio, el legislador detalló que la ley estipula la creación de áreas de exclusión determinadas en conjunto entre el Municipio y la Provincia “Pueden ser zonas gastronómicas, bancarias o un barrio en particular”, dijo.

Según el proyecto, en las zonas de exclusión los acompañantes de los motociclistas deberán llevar chaleco identificatorio y dependiendo la zona se podría prohibir el doble acompañamiento en el rodado.

En caso que un motociclista circule por la zona de exclusión con un acompañante que no cuente con el chaleco identificatorio correspondiente, el personal de control procederá secuestrar el rodado. En este sentido Ranzini explicó que “el motociclista que trabaja o se divierte no tiene de qué preocuparse. Hay una altísima tasa de gente que no posee los papeles del rodado”, dijo.

Según explicó el legislador bonaerense, la problematica de los motochorros afecta, principalmente, a los municipios intermedios, es decir los que pasan los 120 mil habitantes y es un tema "muy complicado".

“Es un mensaje al poder judicial. Liberar a un motochorro es darle una segunda oportunidad a la muerte”, afirmó al tiempo que reconoció que si bien esta medida no va a resolver el problema de la inseguridad, es una herramienta más para que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, pueda “focalizar y accionar contra ese tipo de delito”.