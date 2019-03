Primer capítulo para el fútbol local

Luego de casi tres meses de espera, la máxima división del fútbol Marplatense vuelve a tener actividad oficial este sábado 16 de marzo con el inicio del Torneo "Pedro Suárez" con doce encuentros mientras que el enfrentamiento entre Círculo Deportivo y Huracán se llevará a cabo el domingo 17.

Con el objetivo de defender el título, Nación tendrá su primer compromiso del 2019 visitando a Racing en el "Juan José Carnevale". Los de Luis Machado sufrieron varias bajas con respecto al último equipo que paró en ese mismo escenario frente a General Urquiza en la final de vuelta. Enfrente, los de la Avenida Jara, con Matías López como director técnico, intentarán mantener la idea de juego desarrollada en 2018.

Por su parte, el subcampeón, General Urquiza, no la tendrá fácil en el inicio ya que visitará a Kimberley a partir de las 15 en uno de los duelos más atractivos del fin de semana. El elenco del "Tano" Di Fonso también tuvo algunas partidas importantes pero se movieron rápido en el mercado para suplir las ausencias. De la vereda de enfrente, el Dragón, con Diego Montina estrenando su condición de técnico, buscará instalar rápidamente una idea nueva de juego.

El único enfrentamiento que no se disputará el sábado es el que protagonizarán Círculo Deportivo y Huracán debido a que el Papero debe viajar a Las Flores el mismo día para medirse con Juventud Rosense por el Torneo Regional Amateur. Debido a esto, los otamendinos y el Globo pasarán su duelo al domingo a partir de las 14.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

Cancha: River

14hs, Racing vs Nación (Mustafá, Baquero y Arrendazzi)

16hs, River vs General Mitre (Llona)

Cancha: Quilmes

16hs, Quilmes vs Boca (Gerez, Gutiérrez y Avero)

Cancha: Alvarado

15hs, Alvarado vs Deportivo Camet (Mella, Samatán y Díaz)

Cancha: Mar del Plata

14hs, Mar del Plata vs San Lorenzo (Miranda, López E y García)

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Deportivo Norte vs Argentinos del Sud (Millas, Monteagudo y Álvarez)

Cancha: Cadetes

14hs, Cadetes vs Banfield (Abboud, Quadarella y Chávez)

16hs, Colegiales vs San Isidro (Funes)

Cancha: Talleres

15hs, Talleres vs Al Ver Verás (Araujo, Núñez y Scuffi)

Cancha: Kimberley

15hs, Kimberley vs General Urquiza (Sanz, Contreras y Carmona)

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs San José (Campagnoli, Rodas y Loza)

Cancha: Independiente

15hs, Independiente vs Peñarol (Nuesch, Romero y Rodríguez)



DOMINGO 17 DE MARZO

Cancha: Círculo Deportivo

14hs, Círculo Deportivo vs Huracán (Aquino, Sampietro y Serafini)