El gobierno crea un área para defender los derechos humanos de los policías

El gobierno nacional pondrá en marcha dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación la Unidad de Garantía de Derechos Humanos dedicada exclusivamente para efectivos policiales.

Se trata de una medida firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que busca evidenciar la sintonía entre el gobierno nacional y las fuerzas de seguridad, luego de varias medidas adoptadas que desataron polémica.

"Los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas. Debían ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, algo que son, pero no eran concebidas como sujetos de este derecho", le dijo Bullrich a La Nación.

Desde la cartera que conduce la ministra aclararon que la medida no tiene ánimo de “revancha”, sino que plantea la igualación de derechos y priorizar a la “víctima y no al victimario”. No obstante, admitieron que generará rechazo de distintos organismos de derechos humanos.