Axel: "Sigo siendo fiel a mi mismo"

Luego de llenar cuatro Gran Rex, Axel continúa con la gira Volver a Ser, un show de casi dos horas, con una puesta totalmente renovada que recorre sus más grandes éxitos.

Antes de la esperada presentación, el autor de "La clave para conquistarte" mantuvo una charla amena con 0223, en la que brindo detalles de su labor como artista, su compromiso social y resaltó momentos clave de sus 20 años de carrera.



- ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya este sábado a ver Volver a Ser?

- Como siempre, con un concierto donde todo mi equipo de gente marca la diferencia y da todo en cada show. Si bien se centra en el disco Ser, siempre buscamos que la gente se vaya contenta y escuchando todo lo que quiere oír, entonces hacemos un concierto presentando el disco nuevo porque, por supuesto siempre es lo último. Pero recorremos toda la carrera con diferentes matices, como son mis conciertos que siempre atraviesan un montón de estadíos emocionales.

- Dentro de la elección para cada tour, al margen de las canciones más pedidas, ¿Hay alguna que elijas porque le tenes un aprecio especial? ¿Tenés alguna preferida?

- La verdad que no... Sí hay canciones que cuentan historias más profundas, más fuertes que llegan a emocionar un poco más que otras pero en realidad, cada canción, como yo escribo todas las canciones cuentan algo de mi vida, una parte de mi historia que siempre es importante porque por algo me llevó a escribir una canción. Sí hay canciones que tienen más tracción con la gente, hay canciones como “No es no” que es muy fuerte en vivo y mucha gente se emociona hasta las lágrimas, por supuesto pero, para mi, todas las canciones son importantes.

- ¿Cómo te llevas con los ritmos más urbanos?

- Urbano no me veo haciendo, la verdad. Yo nací con el piano, la guitarra, tuve formación clásica toda mi vida y la técnica que estudias sigue siendo la que te marca la esencia y sigo siendo fiel a mi mismo. Puedo coquetear con alguna canción, utilizando algún sonido más electrónico o alguna sonoridad más moderna pero yo nunca podría decir que algún día voy a ser un artista que haga música urbana. No, ni ahí porque no es mi esencia, es decir que estaría fallándome a mi mismo y fallandole a la gente que me siguió siempre por las baladas de amor que yo escribo o por las canciones que tienen un mensaje social… Algunas más rítmicas pero bueno, mi esencia es mi esencia y siempre soy genuino y transparente y me resulta a full.

"Canciones como No es no son muy fuertes en vivo", dice el cantante



- Este año volviste a cantar frente al Papa. ¿Imaginaste alguna vez que sería posible?

- Por supuesto que cuando uno arranca cualquier actividad apunta a lo máximo, a la estrella más alta, por lo menos es mi forma de ser. Después el camino te propone diferentes vivencias y algunas te sorprenden, algunas la soñaba y y creo que siempre me ha tocado tener esa especie de compromiso tan fuerte y sí, son momentos épicos en la carrera y muy emocionantes que no solo los disfruto yo, toda mi familia, mis amigos lo disfrutan conmigo.

- ¿Que rescatas de tu rol como jurado en “La voz”?

- Es una parte de mi carrera que me gusta mucho y que disfruto mucho, por eso lo hago y rescato muchísimas cosas. Una de ellas es que puedo estar en contacto con nuevos valores y talentos que buscan la oportunidad de mostrarse y mostrar lo que tienen para dar. La alegría de encontrar tanta gente con tanto talento también que buscan mostrar sus dones y lo lindo que es guiarlos de alguna manera. Sigo en contacto con muchos de ellos y a algunos los estoy produciendo y es un desafío muy lindo porque es la renovación de un artista profesional.

- ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que está dando sus primeros pasos en la música?

-Primero que la motivación siempre sean la pasión y el amor por lo que hace. Que lo que mueva el motor o el combustible sea justamente amar la música, transmitir un mensaje, escribir canciones. Después el resto premios, éxito, fama, tienen que ser un segundo plano.