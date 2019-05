Siniestralidad: "El Municipio tiene herramientas para aprovechar más los controles de tránsito"

Dante Galván, quien supo estar al frente del Plan Maestro de Transporte y Tránsito durante la gestión de Gustavo Pulti, apostó a que el Municipio utilice las fotomultas y los datos que brinda el Observatorio de Seguridad Vial para "aprovechar más" los controles que se llevan adelante en la vía pública para reducir la siniestralidad vial.

En medio del debate que se divide en los pedidos por más controles y la falta de concientización que se acusa por parte de la sociedad, el ex funcionario aportó su mirada sobre la situación que a atraviesa a la ciudad en materia de accidentes y sostuvo que la problemática se debe atacar desde un punto de vista "global".

"Hay que organizar la movilidad en todos sus modos, ya sea autos, motos, bicicletas, o transporte público o hasta los peatones. Esto hay que analizarlo desde distintos aspectos porque la verdad que es muy difícil ordenar un solo tipo de desplazamiento cuando el sistema en general no alcanzó ese orden que se necesita", fundamentó.

En diálogo con 0223 Radio, el ingeniero civil especializado en logística y transporte consideró que los focos de atención deben estar orientados tanto en la educación de las normas viales pero también en los controles sobre la circulación de vehículos en las calles marplatenses. "Hay que dejar en claro que el problema no es de alguien, es de todos. 'Tenemos que hacer algo', esa es la frase que hay que tomar para este tipo de siniestros", remarcó.

Si bien el integrante de la ONG Mar del Plata entre Todos reconoció que los recursos que dispone la administración siempre son "escasos" para la dimensión de la problemática, insistió en que "el control siempre tiene que existir" por el fin "preventivo" que cumple.

"Más allá de que se diga que es recaudatorio, si a una calle le ponés que no se puede circular a 30 kilómetros por hora pero no lo controlás lo único que puede generar es que la pena sea mayor cuando ocurra algún accidente pero pierde el carácter preventivo si no se contra el cumplimiento de esta norma", ejemplificó, sobre su importancia.

Ante ello, Galván instó a que aproveche el funcionamiento del sistema de fotomultas y los datos suministrados por el Observatorio de Seguridad Vial, que funciona hace cuatro años, para optimizar la ubicación de los controles. "Hay que usar todas las herramientas que se tienen a mano para que se explote mejor", instó.