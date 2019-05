Arroyo: "Una de las grandes desgracias de Mar del Plata es que opina gente idiota"

Luego de las denuncias acerca del ingreso sin control de personal en el municipio, el intendente Carlos Arroyo convocó a una conferencia de prensa para rechazar las críticas y afirmar que su gestión tiene menos personal político y menos empleados que los que tenía la gestión anterior. Visiblemente molesto, el jefe comunal disparó contra los dirigentes que opinan "sin conocer" la realidad de la gestión.

"Una de las grandes desgracias de Mar del Plata es que opina gente idiota, que no tienen idea de lo que hablan, pero tienen la soberbia de calificar mi gestión", disparó en el momento más tenso de su discurso.

"Hay políticos que mienten descaradamente", disparó el jefe comunal, en relación, entre otras, a la denuncia de la concejal de la Coalición Cívica Angélica González, quien había afirmado que en un año ingresaron 400 personas a la planta municipal.

El Municipio dio detalles a la prensa, a través de unos gráficos donde muestran estadísticamente el decrecimiento de la planta política en relación a la gestión anterior así como el egreso e ingreso de agentes municipales desde diciembre del 2015. En tal sentido, el intendente señaló que en la actualidad hay 82 funcionarios políticos de los 103 que tenía la gestión anterior. “Gente habla ingresos descomunales y es todo mentira”, remarcó.

En ese punto, sostuvo que “entre fallecimientos, jubilaciones y renuncias, tuvimos 751 agentes e ingresaron 625. Es una deferencia importante”, subrayó.

"Hay gente que no tiene la más puta idea de cómo es la ciudad"

En el momento más tenso de la conferencia de prensa, Arroyo manifestó: “Acá hay muchas opinadores, llenos de idiotas, gente que no sabe. Eso es terrible, malinforman a la población. Yo he estudiado toda mi vida para poder hablar. Cuando hablo de asfalto, si está bien hecho o mal hecho. Hay otros que opinan y no tienen ni idea. Hay gente tan soberbia que desaprueba mi gestión. Hay gente que no tiene la más puta idea de cómo es la ciudad y de los problemas que tiene Mar del Plata”.

“Trabajo todo el día y de noche recorro la ciudad. Y veo donde están los pozos y el ingeniero (Pablo Simoni) puede decir. Cada vez que lo agarro, le pregunto si arreglo tal o cual lugar. No se puede seguir con esta irresponsabilidad. No somos perfectos, nos equivocamos como cualquiera. No tengo ningún muerto en el ropero”, fustigó.

“No son hijos míos, por lo tanto no son familiares”

Siguiendo con su alocución, Arroyo dio detalles sobre los cambios realizados esta semana en Inspección General, donde defendió la gestión Emilio Sucar Grau y dijo que fue “un movimiento de ajedrez” y habló sobre su reemplazante, Evangelina Tedros, hija de su pareja.

“La concejal Coria habló por la salida de algunos funcionarios. Real y concreto, es que el personal tiene una antigüedad de entre 26 y 28 años, de antes que yo fuera concejal. No son hijos míos, por lo tanto no son familiares. Dijeron que es un hijastro y es mentira”.

Por su parte el secretario de Hacienda Hernán Mourelle explicó que según la ley provincial vigente, la cual el Municipio adhirió, “el límite es 8900 personas en 2019 y estamos en 8350”.

“Entendemos que va a ingresar más gente al Municipio pero según la necesidad. En la anterior gestión ingresaron 4500 y se fueron 8500, un número irracional. Unos 2000 ingresaron en el último año y medio de gestión, de un total de más de 4000. Las pruebas son más que evidentes. Mienten con lo del festival de designaciones”, evaluó el polémico funcionario.