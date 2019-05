Después de tres semanas, se levantó la toma en el Consejo Académico de la Facultad de Psicología

Tuvieron que pasar tres semanas para que se levantar la toma en el Consejo Académico de la Facultad de Psicología, después del conflicto que se suscitó por el régimen de enseñanza que tiene lugar en la unidad académica.

Desde el centro de estudiantes que impulsó la medida confirmaron en las últimas horas que ya se retomó un "trabajo ordinario", tras obtener el compromiso de reabrir la discusión" por la reglamentación que regula las modalidades de cursada y de exámenes.

👉¿QUE PASÓ AYER EN EL CONSEJO?📢 ✍️✍️Compañerxs queremos comentarles que en día de ayer, y debido al compromiso firmado... Posted by MEPs Psicologia on Tuesday, May 28, 2019

Una semana atrás, en otro encuentro con las autoridades universitarias, se había llegado a un punto de acuerdo inicialmente, pero una vez redactada el acta que lo ratificaba los consejeros estudiantiles se retractaron y resolvieron continuar con la medida de fuerza, que concluyó en las últimas horas.

Ana Hermosilla, la decana de la Facultad, había sido muy critica con la modalidad de la protesta que implementaron los estudiantes para llevar adelante su reclamo.

"Es autoritario porque te impiden votar", había indicado a 0223, y agregó: "Los docentes ya transitamos nuestra carrera académica en la facultad y consideramos que tenemos cierta autoridad para opinar del régimen y ver ciertas cuestiones que no se pudieron resolver con anterioridad".

La decana, a su vez, mostró una amplia distancia con las críticas que esgrime el grupo de alumnos al régimen de enseñanza y desmintió que provoque la "expulsión" de quienes cursen la carrera. "Es absolutamente todo lo contrario. Hasta acá, la raglamentación establecía que el alumno no tenía vencimiento de las cursadas, o sea, que podía acumular 16 finales hasta rendir su primer exámen. Y eso sí provocó en muchos casos abandonos de carrera porque no se puede seguir avanzando. No hay una lógica pedagógica", consideró.