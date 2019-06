El fútbol local inicia la segunda fase del torneo

Tras un fin de semana de descanso, este sábado comienza la segunda fase del Torneo "Pedro Suárez" de la Liga Marplatense de Fútbol, con las zonas Campeonato y Reválida que entregarán trece partidos en doce canchas.

Ya con otras obligaciones, los 28 clubes participantes de la Primera División del fútbol marplatense encararán la segunda parte de un certamen que promete tanta paridad como la vista en los partidos anteriores de este 2019.

En la Zona Campeonato, los quince equipos manejarán objetivos distintos teniendo en cuenta la clasificación a playoffs en tanto que en el grupo de "abajo" las exigencias serán mayores a sabiendas que serán solamente cuatro los que avancen a 16vos de final.

PROGRAMACIÓN

Cancha: River

13hs, Racing vs Mar del Plata (Orellana, Mele y Romero)

15hs, River vs Colegiales (Rojas)

Cancha: Once Unidos

15hs, Once Unidos vs Al Ver Verás (Mella, Mayer y Scuffi)

Cancha: Kimberley

15hs, Kimberley vs Deportivo Norte (Campagnoli, Baquero y Carmona)

Cancha: Alvarado

13hs, Alvarado vs Cadetes (Narváez, Samatán y Juan Díaz)

Cancha: Independiente

15hs, Independiente vs San Lorenzo (Aquino, Monteagudo y Chávez)

Cancha: Talleres

15hs, Talleres vs San Isidro (Sanz, Foschi y García)

Cancha: Nación

15hs, Nación vs San José (Nuesch, Quadarella y Rodríguez)

Cancha: Argentinos del Sud

14hs, Argentinos del Sud vs Banfield (Millas, Gutiérrez y Avero)

Cancha: Chapadmalal

15hs, Deportivo Camet vs Boca (Miranda, E. López y Arrendazzi)

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs General Urquiza (Abboud, Lunegro y Serafini)

Cancha: Deportivo Norte

15hs, Unión vs Peñarol (Mustafá, Contreras y Sampietro)

Cancha: San Lorenzo

15hs, Quilmes vs Huracán (Llona, Núñez y Loza)

Libres: Círculo Deporivo y Libertad