Una docente se encadenó en la Municipalidad porque le descontaron 12 mil pesos

Tras el alerta de descuentos de hasta el 25% que alcanza a docentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), una docente de Mar del Plata se encadenó durante el mediodía de este lunes en las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon para reclamar por la situación salarial que atraviesa.

Jael Palavecino, docente municipal de la Escuela Nº 14, decidió encadenarse en las puertas de la Municipalidad por los descuentos que sufrieron los docentes por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con un cartel que cuelga sobre su cuello, la mujer deja en evidencia la brecha salarial que existe entre los profesionales de la educación y los políticos: "El intendente cobra $467 por hora, el secretario gana $262 por hora. ¿Saben cuánto gana un docente? $34 por hora".

En este sentido, en diálogo con 0223 Radio, la mujer aseguró que en su caso sufrió un recorte de hasta 12 mil pesos. "Estoy quebrada económicamente, quiero que venga el intendente y el secretario de Hacienda", manifestó en referencia a Carlos Arroyo y Hernán Mourelle, respectivamente. Y continuó: "Necesitó que se presenten y me den una solución. Yo no puedo seguir así, no me pueden seguir descontando de mi sueldo, es mucho". "Cómo hago para terminar el mes", se preguntó con lágrimas en los ojos.

Asimismo, la docente indicó que tomó esta decisión porque "la situación no da para más". "Me descontaron 12 mil pesos y se prevé que el mes que viene me van a descontar el mismo monto", aseguró. Como si todo fuera poco, la docente denunció que sufrió el recorte de más del 20% de su salario, cuando todavía le deben más de seis meses.

"Yo no puedo pagar nada, estoy quebrada económicamente. No puede ser que tenga que vivir esto trabajando doble turno para tener una mejor calidad de vida, hoy quiero irme con una respuesta. Espero que estas personas bajen, den la cara y me den una solución. No solo a mí, sino a todo el grupo de docentes de la Municipalidad. No nos merecemos lo que no están haciendo", concluyó. Palavecino.

En este contexto, desde el gremio docente Suteba junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se habían movilizado durante la mañana del lunes a las puertas del Consejo Escolar para visibilizar el malestar contra las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires, a las que responsabilizan por sufrir descuentos en sus haberes salariales de hasta el 25%.