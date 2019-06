Arroyo ratificó los descuentos y los docentes mantienen la retención de tareas

Luego de la masiva movilización de los docentes municipales, el secretario general del STM, Antonio Gilardi se reunió con el intendente Carlos Arroyo para solicitarle que dé marcha atrás con los descuentos a los docentes municipales y ante la falta de una respuesta positiva los docentes resolvieron mantener las medidas de fuerza por lo que no habrá clases, al menos, durante lo que resta de la semana.

El jefe de los municipales ingresó al despacho principal de la comuna y se encontró con una postura firme del jefe comunal, que defendió la medida adoptada por su gestión. “Le explicamos que todo está en manos de la justicia”, indicaron fuentes municipales consultadas por 0223.

La polémica se generó porque un grupo de docentes que había impulsado un amparo para reclamar que quede sin efecto el decreto de Arroyo que había recortado la bonificación docente recibió un fallo favorable por parte de la justicia Contencioso Administrativa. De ese modo, esos docentes volvieron a percibir la bonificación durante marzo y abril.

Sin embargo, la Cámara en Contencioso Administrativo resolvió a favor la apelación que el municipio había impulsado contra la medida cautelar. “Esa resolución tenía efecto suspensivo. Por lo que la resolución de primera instancia queda sin efecto”, explicaron fuentes del Ejecutivo a este medio.

Sobre ese argumento se paró el jefe comunal para aplicarles el descuento de los dos meses de bonificación que habían percibido. “Lo que hizo es inhumano. Para muchos docentes prácticamente todo el sueldo”, señalaron desde el sindicato. Según pudo saber este medio, algunos funcionarios le recomendaron a Arroyo que aplique ese descuento en cuotas para que el golpe no fuera tan grande, pero el equipo económico del jefe comunal resolvió aplicarlo todo junto.

“Ante este panorama se mantiene la retención de tareas hasta el viernes. Esto significa que los docentes irán a las aulas pero no dictarán clases. Por lo tanto no habrá clases”, señalaron desde el STM, quienes añadieron que si no hay una respuesta favorable al reclamo habrá una asamblea para profundizar el plan de lucha.