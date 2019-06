Massa, tras la reunión con el PJ: "Estamos construyendo una coalición con la mayor cantidad de partidos"

El líder líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró conforme luego de una reunión que mantuvo con los principales referentes del Partido Justicialista. Sin dar pistas claras sobre su futuro de cara a las elecciones de octubre, el ex intendente de Tigre reconoció un acercamiento con el peronismo.

A pocas horas de conocerse el cierre de alianzas, Massa resaltó en un breve discurso que se trató de "una reunión muy positiva y fructífera". Asimismo, agradeció a las partes que lo convocaron ante "la posibilidad de construir sobre la base de una coalición donde cada uno respete a la otra fuerza política".

Tras finalizar su turno, José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, sostuvo la "necesidad de construir una mayoría posible y de una gran coalición para poder gobernar la Argentina". "Es más que necesaria la unidad que estamos proponiendo", indicó tras el encuentro que mantuvieron ambas partes en las oficinas del espacio político que conduce Massa, en el barrio porteño de Retiro.

En los últimos días el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo había participado de un cruce televisivo en el que deslizó la posibilidad de juntarse a tomar un café con el precandidato a presidente de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández. De esta manera, pese al acercamiento con el Partido Justicialista, el líder de Alternativa Federal no aclaró sobre un posible acuerdo con la fórmula de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner.