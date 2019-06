La dramática confesión de Marcela Baños

Marcela Baños asistió este miércoles a Intrusos, donde sorprendió por su doloroso relato de una violación que sufrió hace 22 años, y revelar haberse salvado "de caer en manos de gente muy mala”.

En su relato, Marcela Baños contó que la situación se desató a raíz de que un grupo de gente que la engañara prometiéndole que la formarían como modelo, ganándose su confianza y la de su madre: "Participaba de Miss Argentina. Me conocieron en un colectivo. Esta persona que conocí en el colectivo -yo estaba con mi mamá- me convoca para participar. En ese momento te llamaban a tu casa porque no teníamos celulares, no teníamos absolutamente ningún otro medio de comunicación que el teléfono de tu casa. Me hicieron el entre”.

La entonces joven de 21 años asistía con frecuencia a una casa, donde dos hombres y dos mujeres le daban lecciones de modelaje y, al terminar, le daban un té con el que la drogaban. Como relata Baños entre lágrimas, “lamentablemente eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una de ellas me desperté y tenía a una persona encima mío".

La conductora aclaró que a su corta edad no pudo revelar el hecho porque “en ese momento, primero, en estas cosas, no es como ahora que tenés la posibilidad de que el otro te entienda. Antes te juzgaban”. Y añadió que, al momento de la entrevista, sus padres se estaban enterando de lo sucedido.

Por otra parte, destacó la dificultad de las mujeres para dar a conocer hechos de esta índole, diciendo que “para una mujer es terrible contar que fue violada. Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza. En ese momento hubiera dicho cualquier cosa”. Al mismo tiempo habló de las secuelas que dejan estos eventos en las víctimas, explicando que en su experiencia personal tuvo que afrontar cierto “un trabajo personal” para no tener miedo, “porque en estas situaciones vos tocás fondo con vos mismo”.