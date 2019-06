El exministro de Economía de la Nación llegó a Mar del Plata para participar de diversas actividades, luego de confirmar que competirá en las próximas elecciones con Juan Manuel Urtubey como vicepresidente. "Creamos un consenso importante con Urtubey. Nos mantenemos estrictamente en lo que hemos sido desde el principio cuando empezamos el año pasado: una línea del medio que trata de evitar la polarización que trata de ofrecerles a los argentinos la posibilidad de votar algo distinto. Muchos me dicen Yo no quiero votar entre lo malo y lo peor. Trataremos de que efectivamente vean que hay una alternativa", detalló Lavagna en diálogo con los medios.

-De ninguna manera, absolutamente no. No, no, no.

¿Arroyo candidato de Lavagna? "De ninguna manera, no, no, no"

Esa fue la respuesta del candidato presidencial de Consenso Federal cuando le preguntaron si el jefe comunal de Mar del Plata podría ser su candidato en la ciudad. Escuchá la respuesta.