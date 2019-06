Pulti: “Pedimos una gran Paso y nos ofrecieron una banca en el Congreso”

Luego del revés que se confirmó el miércoles por la noche sobre la no participación de Acción Marplatense en el Frente de Todos, Gustavo Pulti, líder del espacio y precandidato a intendente, confirmó que agotaron las instancias para poder realizar una gran Paso opositora en Mar del Plata y confirmó que competirá en las elecciones con una boleta corta. “Impulsaremos el corte de boleta, porque es la herramienta que tienen los partidos vecinales”, indicó Pulti.

“No ha ocurrido nada dramático. Son circunstancias de la política. No hay bronca ni resentimientos. Al contrario, lo vemos como una oportunidad porque creemos que la gente quiere un gobierno enfocado en lo local”, señaló en una conferencia de prensa realizada en la sede del partido.

Es probable que nuestra idea no haya sido atractiva para algún sector de la política local, cuya respuesta fue el ofrecimiento de una banca en el Congreso. — Gustavo Pulti (@GustavoPulti) June 13, 2019

En el inicio de la conferencia, el intendente remarcó que hace un mes y medio lanzó el Diálogo para Activar Mar del Plata porque creía “profundamente” en el diálogo como herramienta de planificación e interpretación de las necesidades de los vecinos. En ese marco, remarcó que tuvieron reuniones con ONGs, empresarios, sectores productivos y también fuerzas políticas

“Promovíamos diálogo, programa y una gran Paso de toda la oposición. Pero un sector de la política no participó de este diálogo. En lugar de un diálogo nos ofrecieron una banca en el Congreso. No estamos en ese camino”, disparó el jefe comunal que no hizo nombres propios en ningún tramo de su conferencia.

El exintendente insistió en que tanto él como Acción Marplatense tienen "la cabeza y el corazón puestos en Mar del Plata". "No quisimos antes y tampoco ahora hacer una carrera política", reiteró.

Si bien ratificó que competirán con una boleta corta en las próximas elecciones remarcó que no es ajeno a la realidad nacional y ratificó su postura contraria al gobierno nacional que lleva adelante Mauricio Macri y su apoyo a la lista que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.