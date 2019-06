Reapareció el gamer: "Voy a hundir a varios"

foto

Iñaki Pandolfo, el gamer de 34 años acusado de estafar a más de 15 personas y que todavía es buscado por la Justicia, reapareció y grabó un nuevo video en Youtube donde afirma estar cansado de las versiones que circulan en su contra y asegura que va a "hundir a varios".

"Llevo tiempo escuchando boludeces y muchísimas mentiras. La verdad me cansaron, estoy harto. Voy a hablar y voy a contar todo, y voy a hundir a varios", expresó en un corto video de 10 segundos que fue publicado en la red social.

El pasado 15 de junio Pandolfo también había hecho circular un video en el que daba su versión de los hechos. "No me fui con plata de nadie. Me fui porque me amenazaron de muerte", había indicado, asegurando que devolvería el dinero a las personas estafadas. En este sentido, desde la defensa de las víctimas reconocieron que no saben "a dónde quiere llegar con esta clase de videos".

Pese a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra, en los últimos días no hubo grandes avances en la causa. Mientras Pandolfo se dedica a grabar videos, la Justicia de Garantías ordenó hace casi dos semanas su captura nacional e internacional.

En concreto, Pandolfo es buscado por estafar a más de 15 personas a las que les había pedido una suma de dinero para invertir en bitcoins o aparatos electrónicos a cambio de una ganancia cercana al 20% en apenas días. Sin embargo, luego de ganarse la confianza de muchos de ellos, desapareció con una suma que, estiman, ronda los cinco millones de pesos, entre dinero en efectivo y consolas, teléfonos celulares de alta gama y computadoras.