El "gamer" grabó un video: denunció amenazas y prometió devolver el dinero

Hace instantes el gamer Iñaki Pandolfo publicó un video en el que da su versión de los hechos. "Estoy cansado de leer mentiras", dijo.

"No me fui con plata de nadie, Me fui porque me amenazaron de muerte" asegura al tiempo que afirma que devolverá el dinerro a sus clientes aunque en este momento "no lo tengo disponible", detalló.

En el video de 7 minutos, Pandolfo explicó: “El dinero lo pedí para inversiones que hice, pero tengo las cuentas bloqueadas”

Iñaki Pandolfo se desempeñaba en el negocio de compra y venta de insumos y era reconocido entre los fanáticos de los videojuegos. "Hace cinco años que trabajo en esto y nunca cagué a nadie" asegura el joven.

Además detalló que confió en "la gente equivocada" y desde entonces está recibiendo amenazas de muerte. " Le aviso al juez: voy a devolver todo. No me fui por problemas de plata, me fui porque recibí amenazas de muerte”

Este viernes, la Justicia de Garantías había ordenado la captura internacional a pedido de la fiscalía. “La fiscalía pidió esa medida cautelar en relación a uno de los hechos mientras profundiza la investigación para acreditar los otros siete que fueron presentados”, había confiado una fuente judicial a 0223.

Pandolfo, de 34 años, está acusado de estafar a más de 15 personas y aún es intensamente buscado por la Justicia y la policía.