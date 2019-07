Reapareció el gamer: "Quiere poner las condiciones de su aparición"

Prosigue la búsqueda de Iñaki Pandolfo, el joven acusado de estafar a múltiples personas a las que les prometió ganancias por la inversión en bitcoins y compra de insumos en electrónica.

Desde hace más de un mes, la justicia busca dar con su paradero y en las últimas horas, Juan Manuel Rivero Clauso, el abogado de la mayoría de los damnificados por las operaciones del imputado, dialogó con 0223 y difundió nuevos audios enviados por el sujeto.

“Son de una persona que tiene contacto con él a través de un cliente mío. Yo le recomendé que fuera a la DDI con toda la información disponible, el número desde el que se comunicó, un prefijo con característica telefónica oriunda de Holanda”, precisó el letrado.

De inmediato, Rivero Clauso aclaró que ese dato no significa que Pandolfo esté en los Países Bajos. “Por la información que manejo, no es complicado conseguir figurar con un número de teléfono que no es el lugar desde donde realmente se está”, explicó.

En ese sentido, el abogado agregó: “Estaba pidiendo datos de tarjetas de créditos. Es difícil imaginar que pueda ir desde Chile, donde se cree que puede estar, hasta Holanda con dinero propio”, sentenció.

Consultado por los audios, Rivero Clauso expresó: “Suena desafiante, quiere poner las condiciones de su aparición. Eso deja ya de ser una afrenta contra mí o contra los clientes, sino directamente contra la justicia. Estamos hablando de una persona que tiene pedido de captura nacional e internacional”, entendió.

“Lo que está haciendo es intentar demostrar más poder del que tiene. Cuando habla de los pasaportes, se muestra como una especie de prófugo de alto nivel y no creo que lo sea. No sé que pretende lograr. En lugar de arrepentirse, quiere ir contra las personas que lo denuncian y desafiarlos. Está incumpliendo una orden judicial y quiere imponer condiciones de regreso. Habla de desatar una guerra. ¿Qué quiere decir, qué es con lo que está amenazando?”, se preguntó el letrado.

Luego de que la gran mayoría de sus clientes pasaran por la DDI para acreditar el origen de los fondos que confiaron a Pandolfo, Rivero Clauso especificó que quedan tres personas más por presentarse. “Con ellas serán 19 en total los damnificados, esa es la cifra total” expresó.

“Con las diligencias adecuadas, que ya no dependen de mí, entiendo que no es tan difícil poder encontrarlo” concluyó el abogado.