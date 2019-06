Docentes municipales copan el Concejo y esperan la presencia de Distéfano

En el marco de la jornada de paro y retención de tareas que llevan adelante docentes municipales en rechazo a la quita de una bonificación de sus salarios -en algunos casos, implica una reducción del 35% de sus haberes-, el Concejo Deliberante convocó a una sesión especial para este viernes a la mañana. Temprano, los maestros marcharon hacia el palacio municipal y coparon el recinto, a la espera del inicio de la jornada.

Si bien el secretario de Educación Luis Distéfano fue invitado a participar, no tiene obligación de asistir, por lo que se especula que podría pegar el faltazo.

Antes de ingresar al Concejo, Alejandra Ayek, representante de los docentes municipales, dijo que es importante abordar la situación de "crisis que está pasando el sistema educativo municipal, que no se trata solamente del recorte salarial a los docentes y de la falta respeto de normativa".

Respecto a la presencia de Distéfano, la dirigente del STM sostuvo que "está convocado", por lo que esperan que concurra. "Es una sesión especial para hablar de un sistema que está a su cargo y que creo que sería bueno que sería bueno que escuchara la palabra de los docentes, no solamente del gremio y que pueda recapacitar", enfatizó.

Respeto a las críticas del funcionario hacia el gremio, al que acusó de "estar muy politizado", Ayer remarcó: "Ya le dijimos muchas veces que no estamos en campaña electoral; quizás él sí lo está. Nosotros somos docentes municipales a los cuales se les ha recortado el 35% de sus salarios; que desde septiembre no vemos un aumento y nos han descontado todos los paros del año pasado y el actual", remarcó. Y enfatizó: "Estamos de pie, no haciendo política".