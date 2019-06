"Me dijo: 'Todo esto termina acá, puta de mierda', y disparó"

Una extensa declaración que debió dividirse en dos partes, la mirada fija al imputado cuando recordó cómo fue el ataque sufrido y un pedido de justicia personal y para todas las mujeres que sufren violencia de género. Así trascurrió la presencia de Micaela López Cseh ante el jurado popular que definirá si su ex pareja es culpable del delito de homicidio triplemente agravado en grado de tentativa.

Apenas un par de minutos más tarde que el imputado diera su versión de los hechos, la joven se sentó frente a los jurados titulares y suplentes y relató el comienzo de la convivencia con Noel Budeguer hasta los hechos registrados la madrugada del 18 de enero de 2017 en la casa que compartían en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

Tras un nervioso comienzo López Cseh recordó que se había acostado antes de las doce de la noche y que cerca de las dos de la madrugada se despertó al escuchar a su pareja cerca de la cama. “Fui al baño, él entró, apagó y prendió la luz, me dijo de fumar marihuana, dije que no y vi que tenía una actitud de furia”, recordó.

“Sentía que me iba a hacer algo, así que me puse un short, una remera y le dije que si no se calmaba me iba”, dijo ante las preguntas del fiscal Alejandro Pelegrinelli y su abogado Sergio Sosa Ortega. Tal como figuró en su declaración anterior sostuvo que le apuntó a Budeguer con un arma de fuego que tenían en su casa que cambió de manos luego de un forcejeo.

Una de las controversias de la primera jornada que debió resolver el Juez Jorge Peralta se dio ante la chance de que el abogado particular de la víctima y una joven del público recrearan la disputa que se dio esa madrugada. Con buen tino la defensa del imputado se opuso a la realización de una reconstrucción, pero el magistrado consideró que estaba en presencia de una recreación de lo sucedió en la casa de Aguado al 1700.

López Cseh dijo que “Batu” se efectuó un disparo y cayó al piso por lo que ella se acercó a ver cómo estaba y el giró, le dio un culatazo en la frente. “Todo esto termina acá puta de mierda, me dijo y disparó", recordó.

Consultada acerca de su salida de la casa con un proyectil que aún está alojado en su cabeza, la joven contó que no podía ver bien y que sentía las gotas de sangre sobre su pecho y que se decía a sí misma que tenía que salir de ese lugar. “Él fue directo a matarme, me dio dos tiros”, sostuvo y recordó que tiene presente cuando la cargaron a la ambulancia y la llevaron al Hospital de la Comunidad.

Esa salida “a ciegas” generó una serie de repreguntas ya que en su declaración el imputado sostuvo que había ahorcado a la perra antes de dispararse. “Yo no hubiera permitido que matara a ‘Nina’, la mató después en el comedor, no tengo recuerdo de que la haya matado delante de mí”, respondió.

Consultada acerca de cómo era la relación la víctima contó que con el paso del tiempo logró entender que estaba dominada por los celos y que “Batu” tenía un amor egoísta. “Siempre hubo postura controladora, en todo, acerca de lo que podía usar, de lo que me podía poner y yo naturalicé ese control”, contó y agregó que fue “una víctima más de género, víctima de sus celos y manipulación".

Cuando el fiscal le preguntó acerca de sus expectativas por este juicio, dijo estar esperando hace dos años y medio este momento, “por mí, por todas las mujeres que sufren violencia de género y por las que no pueden contarlo”. Mirándolo fijamente dijo que la poca confianza que le queda es para que pague por lo que hizo. “Te estoy hablando a vos, estoy fuerte y voy a seguir adelante”, concluyó.

Luego del cuarto intermedio y tras las preguntas que le hizo la defensa fue el turno del resto de los testigos previstos para la primera audiencia. Así los jurados escucharon los testimonios del primer vecino que asistió a la joven cuando salió de la casa y los efectivos policiales que llegaron tras un llamado al 911.

Los dos oficiales que declararon fueron aquellos que tuvieron el primer contacto con la pareja: el que aprehendió a Budeguer en el interior de la vivienda y quien acompañó a la víctima en ambulancia hasta el Hospital Privado de la Comunidad.

Por último se escuchó a la primera psiquiatra que atendió al imputado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y a la médica encargada de la atención de la víctima durante el traslado.

La actividad se retomará este martes desde las nueve de la mañana con la presencia de los peritos que realizaron las pericias psicológicas y psiquiátricas a Budeguer y los que elaboraron informes posteriores. Para las partes es el punto medular del debate ya que el jurado deberá resolver la capacidad del imputado al momento del hecho ya que en la única entrevista que se le hizo en la Asesoría Pericial arrojó la conclusión de que habría obrado en el marco de un brote psicótico y un trastorno mental transitorio. En base a esa parte del informe su defensa podría solicitar la absolución por considerarlo inimputable.