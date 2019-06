Abad presentó un plan integral para preservar el medioambiente marplatense

El diputado Maxi Abad presentó una innovadora propuesta de gestión ambiental integral para Mar del Plata y Batán. En el día mundial del medio ambiente, el legislador bonaerense destacó que “la cuestión ambiental no es una amenaza hacia el futuro, no es de ciencia ficción: ya nos estamos exponiendo a riesgos ambientales y en la salud. No es un problema del mañana, es un problema del hoy, por eso forma parte de nuestra agenda de prioridades para la ciudad que queremos.”

Acompañado por el abogado José Esain, máster en Derecho Ambiental, consultor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y reconocido especialista en políticas medioambientales, Abad sostuvo que esta propuesta es integral porque “abarca el tratamiento de residuos, las intervenciones ante la contaminación y basurales a cielo abierto, pero también cambios profundos en la gestión municipal, la gestión del arbolado público y de las reservas, un plan específico para el sector costero, una estrategia de concientización y, algo que nunca tuvo la ciudad, una planificación urbano ambiental”.

El diputado bonaerense, en conjunto con Esain, detallaron los aspectos técnicos del programa de política ambientan integral para Mar del Plata y Batán, entre los que se destacan la jerarquización de la gestión ambiental en el Municipio y el replanteo de la gestión de residuos sólidos: “La gente tiene pocas ganas de separar la basura porque nunca percibió que la gestión municipal esté comprometida en tratar de diverso modo los diferentes residuos”, explicaron. Además, manifestaron que “debe asegurarse una planificación que no sólo avance en la separación por el vecino, sino que a posteriori mantenga esa separación en estaciones de transferencia y que concluya con una disposición final diferenciada”.

Estamos presentando nuestra propuesta de gestión ambiental integral para Mar del Plata y Batán. #DiaMundialDelMedioAmbiente #imaginaelfuturo pic.twitter.com/lApu2aJRB0 — Maxi Abad (@MaxiAbad) June 5, 2019

Además de desplegar una política sostenible para el sector industrial, que incluye un mapa de radicación y gestión progresiva de las diferentes industrias, presentaron también un completo Plan de manejo costero, que no sólo incluye las playas, sino también el trabajo con la infraestructura que las rodea y que producen impactos ambientales, tales como desagües pluviales, escolleras, balnearios, efluentes domiciliarios, efluentes industriales del puerto, cono de sombra de edificaciones y el viento por corrientes provocadas por edificaciones.

Por último, como agenda propositiva, desarrollaron el eje Mar del Plata Sustentable, que incluye una serie de instrumentos para favorecer a las empresas que adoptan compromisos de cambio climático, como “Carbono cero”, por ejemplo. “Un municipio del siglo XXI debe acompañar a iniciativas privadas para que obtengan mejores condiciones de crédito, el posicionamiento en el mercado de sus productos con la creación de la marca Mar del Plata sustentable, siempre que adopten los principios de la Agenda de 2030”, expresó.

“La agenda medioambiental es prioritaria en todas las ciudades del mundo. Y debe serlo en Mar del Plata y en Batán también. Porque producimos alimentos, porque tenemos industrias, porque tenemos una costa de gran importancia para el país, porque recibimos miles de turistas en el año. Pero fundamentalmente tenemos que hacerlo por nosotros. Porque, aunque no se note, cada día que pasa perdemos calidad de vida y la tarea de cualquier municipio es generar las condiciones para darle calidad de vida a los vecinos”, concluyó Abad.