Pulti, ante 200 jóvenes: “Quiero que se queden en la ciudad para disfrutar de su fuerza y energía"

"¿Dónde dejo mi hijita cuando me voy al trabajo?”, planteó Sofía que es una mamá soltera que trabaja en un comercio de Mar del Plata. “Necesitamos que nos escuchen, en la realidad nuestra el gobierno parece como una gran fortaleza de piedra sin ojos ni oídos frente a las realidades con las que tenemos que lidiar”, planteó Pedro. “No me quiero ir del país, conozco por mi padre las historias de los años 2000, y no quiero hacer la misma experiencia que tuvo que hacer el viviendo un poco en España y otro poco acá”, agregó Brian, del Barrio Bosque Grande.

Con esos tópicos, el candidato a intendente de Acción Marplatense Gustavo Pulti, encabezó el segundo Diálogo por Mar del Plata, junto a 200 jóvenes en la sede de la Asociación Bancaria.

Estas y muchas otras inquietudes fueron volcadas en este segundo encuentro que Pulti mantuvo con jóvenes de Mar del Plata y Batán. La situación de la salud ocupó un importante espacio en el intercambio en el que los jóvenes prestaron testimonio de las vivencias personales y familiares que tienen que atravesar frente a la realidad actual del sistema prestacional del estado en sus diferentes niveles. El trabajo, la necesidad de aprender oficios y el deseo de compartir un horizonte que permita agregar esperanzas de una realidad mejor también fueron parte de los intercambios del dialogo con jóvenes.

“Entre todos vamos a reconstruir una perspectiva positiva donde tener proyectos, abrigar sueños y concretar objetivos sea una realidad”, dijo Pulti. “Queremos que los jóvenes se queden acá, queremos disfrutar de su energía y su fuerza y que ellos puedan apoyarse en nuestra experiencia, por eso los escuchamos y seguimos avanzando en este diálogo que empezó para no terminar. El diálogo es el camino para encontrarnos, para entendernos, para proyectar. El diálogo será una política de estado a partir de diciembre. Los jóvenes nos enseñan, y cuando se expresan nos dan la oportunidad de interpretar mejor lo que quieren para el futuro” continuó Pulti

El candidato a intendente por Acción Marplatense finalizó el encuentro agradeciendo la participación de todas las y los jóvenes que aportaron sus inquietudes, sus preocupaciones y sus ideas. “Cuando compartimos estos espacios todos crecemos y nos preparamos para una nueva etapa que entre todos sabremos hacerla mucho mejor que la realidad que nos toca vivir hoy”

El diálogo con jóvenes tendrá en las próximas semanas su tercera edición en un nuevo espacio que permitirá el encuentro con mil jóvenes de todos los barrios.